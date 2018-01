Bürgermeister Alexander Schneider hatte für den Weihnachtsmarkt etwas Besonderes gesucht. Und Rolf Kohlhepp aus Geroda hat ihm diesen Wunsch erfüllt. Auf der Suche stieß der frühere Masseur auf ein Buch mit Holzfiguren, fand die besagte Krippenszene und machte sich sofort an die Arbeit. In 120 Stunden verarbeitete er 13 Quadratmeter Mehrschichtplatten aus Fichtenholz zu den ansprechenden Krippenfiguren. "Holz ist Faszination", sagt Kohlhepp, der seit dem Ruhestand viel Zeit hat, seinem Hobby nachzugehen.



Doch so viel Zeit für die Gemeinde zu "opfern" ist nicht selbstverständlich. Schon aber für den "Quer-Beet-Handwerker", wie er sich bezeichnet. Das liege nicht zuletzt daran, dass es in Geroda zwischen der Gemeinde - "speziell dem Bürgermeister" - und den Vereinen bestens harmoniert.

Ganz seiner Philosophie, John F. Kennedys Zitat "Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden", fing er gleich an. So wurde unter seiner Regie der Kindergarten gebaut und auch beim Umbau des Bürgerhauses war er federführend beteiligt. "Es hat immer wieder Spaß gemacht", sagt er.



Das dicke Lob, das ihm von Besuchern des Weihnachtsmarktes ausgesprochen wurde, gibt Kohlhepp weiter. Nämlich an Werner Schneider, der sich mit 20 Stunden am Bau des Stalles für die Krippe beteiligt hatte. Die "wunderschönen Hohlziegel", die kaum noch zu finden seien, sponserte Karl Eckart. Und von Michael Hägerich kamen die Blockbohlen.



"Wer sich zur Krippe begibt, kehrt beschenkt zurück", heißt es auf dem Spruchband im Stall. Beschenkt fühlt sich auch der Hobbykünstler. Nämlich durch die "überwältigende Resonanz" der Menschen.