Die Mobilität befindet sich im Umbruch. Nachrichten über die Zukunft der Automobilindustrie in Deutschland bestimmen die Schlagzeilen. Ein neuer Bestandteil des Individualverkehrs ist das

Elektroauto. Auch wer auf den Straßen des Landkreises Bad Kissingen unterwegs ist, entdeckt immer mehr E-Fahrzeuge. Doch was ist dran am Elektroauto? Wie funktioniert Elektromobilität?

Welche Vorteile bietet sie den Einzelnen? Um diesen Fragen nachzugehen hat der Landkreis die

Wanderausstellung "Elektromobilität" nach Bad Brückenau geholt, berichtet das Landratsamt.



Entwicklung eines Interkommunalen Elektromobilitätskonzeptes

Die Kommunen, Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen sollen die Möglichkeit haben, sich über die Technologie und deren Anwendungsformen im Lebens- und Berufsalltag zu informieren. Zudem wurde vor kurzem die landkreisweiten Arbeitsgemeinschaft "Elektromobilität" gegründet, der sich alle Gemeinden im Landkreis angeschlossen haben. Den Vorsitz hat der Landkreis beziehungsweise der Landrat. Ziel der Arbeitsgemeinschatz ist die Entwicklung eines Interkommunalen Elektromobilitätskonzeptes.



"Die Ausstellung ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass wir als Region uns aktiv mit dem Thema Elektromobilität beschäftigen. Wir wollen herausfinden wo und wie unsere Bürger künftig Elektromobilität nutzen wollen und welcher Rahmen dafür nötig ist", so Landrat Thomas Bold bei der Ausstellungseröffnung am Dienstag.



Die geladenen Gäste - unter ihnen Vertreter der Kommunen sowie des Kreistages, aber auch interessierte Bürger nutzten die Eröffnungsveranstaltung, um Fragen zu stellen, sich auszutauschen und Vor- und Nachteile der Elektromobilität mit dem Referenten Guido Weissmann von Bayern Innovativ - dem Träger der Kompetenzstelle Elektromobilität in Bayern - zu diskutieren. Eines wurde in der Veranstaltung deutlich: Elektrische Antriebe spielen eine immer größer werdende Rolle.



Ausstellung bis 2. April geöffnet

Noch bis zum Montag, 2. April, ist die Wanderausstellung "Elektromobilität" von Bayern Innovativ zu Gast in Bad Brückenau. Sie kann täglich von 8 bis 18 Uhr kostenfrei besucht werden. Ein Vortrag für Interessierte und Einsteiger am Mittwoch, 14. März, und eine weitere Veranstaltung zum Thema Elektromobilität in Unternehmen am Donnerstag, 22. März, ergänzen die Ausstellung. Auch diese

Informationsangebote sind kostenfrei. Um Anmeldung wird gebeten, Tel.: 0971/8015151, E-Mail: katharina.heckelmann@kg.de. Weitere Informationen gibt es unter www.landkreisbadkissingen.

de





An über 40 Orten war die Wanderausstellung "Elektromobilität Bayern" bereits zu sehen. Sachlich und informativ stellt sie Fakten bereit, die über den aktuellen technischen Stand informieren. Die

Exponate laden zum Ausprobieren und Mitmachen ein. Damit bietet die Ausstellung der breiten Öffentlichkeit einen technologieorientierten Zugang zur Mobilität von morgen.