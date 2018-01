Von Tanz bis Mini Playback Show

Schlag auf Schlag ging es in Riedenberg mit dem Fasching weiter. Kaum war die Turnhalle im Kinderdorf nach dem ersten Büttenabend aufgeräumt, starteten die Kinder und Jugendlichen am Sonntag Nachmittag ihr Programm für Jugend in der Bütt.

Seit Jahren hat sich diese Veranstaltung nun schon bewährt und ist fest etabliert. Monatelang wurden auch hier Tänze geübt, Sketche, Turnvorführungen und Tanzeinlagen von der Grundschule einstudiert und eine halbstündige Mini-Playback-Show mit Choreographie geprobt. Lehrer und Eltern übernahmen auch in diesem Jahr in Eigenregie die Übungsstunden mit den Kindern.



Die Kostüme wurden zusammengesucht oder genäht. Glücklicherweise kann man mittlerweile aus dem reichhaltigen Faschingsfundus, der in einem extra Raum im Musikheim untergebracht ist, schöpfen. Über Jahrzehnte wurden die Kostüme aufgehoben und archiviert. Mittlerweile tragen die Kinder schon das eine oder andere Outfit, in dem schon die Mama aufgetreten ist.



Lukas Morell , der im letzten Jahr zum ersten Mal als kleiner Sitzungspräsident fungierte, meisterte seine große Aufgabe heuer schon souverän und führte routiniert durch das zweieinhalbstündige Programm.



Selbst die Bewirtung wurde von Jugendlichen übernommen. Waren sie am Vorabend noch beim großen Büttenabend aufgetreten, bedienten sie am Nachmittag Großeltern, Eltern und Geschwisterkinder, die für einen bis auf den letzten Platz gefüllten Saal gesorgt hatten.

"Es ist schön, zu sehen, dass der Nachwuchs mit Begeisterung dabei ist. Nur so wird es auch weitergehen mit den großen Büttenabenden", lobte der Vorsitzende des Musikvereins, Norbert Schneider. " Nur wenn so viele Leute aus dem Dorf mithelfen, auch wenn sie nicht dem Musikverein zugehörig sind, können wir eine solche Mammutveranstaltung schaffen. Es geht schon mit dem umfangreichen Aufbau los, bei dem die nackte Halle in einen geschmückten Faschingssaal verwandelt wird. Weiter werden nahezu hundert Helfer für die Bewirtung gebraucht, von den Akteuren gar nicht zu reden, die sich wochen- und monatelang vorbereiten".