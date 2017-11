Von Fitnessgöttern und Beauty-Göttinnen

Ein voller Erfolg waren auch diesmal die Aufführungen des Dreiakters "Beauty, Spa und Dosenwurst". Vier Mal führten die zehn Laiendarsteller, die eigentlich schon Profis sind, das Stück von Pirmin Stein auf. Die drei Abendveranstaltungen waren ausverkauft, bei der am Nachmittag wäre noch etwas

Platz gewesen.



Bettina Rott, Benita Dörr und Hannelore Ditzel machten den Anfang mit einem kleinen Sketch. Dabei ging es darum, dass zwei der Damen im Fitness-Studio abnehmen wollten. Warum es schwer fällt, erklärte die Bedienung, dass sie sich vielleicht ein anderes Studio suchen sollten, denn die leckeren Kuchen der gegenüberliegenden Konditorei waren verführerisch.



Bühnenbild begeistert

Als der Vorhang der Bühne im Züntersbacher Sportheim aufging, waren viele Oh-Rufe zuhören. Harald Stelzner, der Abteilungsleiter der Theatergruppe, hatte wieder ein Bühnenbild gezaubert, das bis ins kleinste Detail passte. Das ganze Stück spielte in der Wellness-, Kosmetik- und Fitnessoase.

Turbulent, eigentlich wie es immer in solchen Stücken ist, ging einiges drunter und drüber: Vanessa Meier betreibt mehr oder weniger erfolgreich die Oase. Zur Seite steht ihr ihre leicht unmotivierte Angestellte Chantal, die sich gegen alles wehrt, was nicht mit Kosmetik zu tun hat, und boykottiert

das Fitnessgeschäft.



Zum Sport gezwungen

Vanessas Vater springt als Hausmeister ein. "Er hilft, wo er kann, kann aber nicht alles", war mehrfach am Abend seine Devise. Pascal, der Fitnessgott, hat als Frauenschwarm seine Last. Insbesondere kümmert er sich um Jacline, die ihn sehr fordert. Dann waren auch noch Kurt und Peter, die von ihren Frauen zum Sport gezwungen wurden. Als sie das Wort "Workout" hörten, hieß es für die beiden "Arbeit aus", und somit waren sie froh, nicht mehr auf ihren Fitnessgeräten strampeln zu müssen.



In der Kosmetikoase tauchten die verschiedensten Kundinnen auf. Die eine sehr anspruchsvoll, die andere möchte am besten alles umsonst, und die nächste hat zu allem eine eigene Meinung. Die ein oder andere Creme wurde ins Gesicht gepinselt, wo selbst Jessica (Evi Thimm) lachen musste, da ihr

der Pinsel im Gesicht kitzelte. Und Bärbel meinte, eine Meeresalgenmaske zu bekommen. Kurzum legte Chantal ihr Wirsingblätter auf das Gesicht. Viel gelacht wurde, als sich Bärbel mit zwei Wurstgläsern die Augen kühlt, oder ihr die Bluse von Heinz Meier am Dekolleté gereinigt wurde. Auch Bärbel (Susi Neumann) war es, die der Souffleuse zurief, dass sie nicht so laut vorlesen

solle, sie würde es auch leiser ganz gut verstehen.



Zu einem Saunaaufguss, den Pascal Kurt und Peter servierte, musste später dann der Fitnessgott feststellen, dass die Saunatür klemmte. Kurt und Peter schauten aus dem Fenster der vernebelten Sauna und schwitzen derart, dass nur eins half - die Bügelflasche Bier wurde geöffnet. Nach der Abkühlung durch Bärbel, die auf der Bühne mit einem Gartenschlauch Kurt und Peter abspritzte, war mit den Beiden nicht wirklich viel anzufangen.



Heinz Meier ging auf Promo-Tour, denn er wollte den Laden aufpeppen, und erzählte Chantal, dass er Männerträume verwirklichen wollte. Klar natürlich dachte sie da an etwas anderes und posaunte gleich heraus: "Da mach ich nicht mit". Allerdings war Meiers Idee, einen Barbier-Shop aufzumachen. Hier verstand Bärbel etwas verkehrt und freute sich, dass sie in der Bar bedienen könne. Nach der Aufklärung über einen Männerfriseur waren alle erleichtert, und dann ging es zur Sache.



Alle Darsteller packten mit an, um die Fitnessgeräte von der Bühne in einem schnellen Tempo zu schaffen und den Friseursalon einzurichten. Die Aufteilung wurde gemacht. Dabei wurde großen Wert darauf gelegt: links die Damen - rechts die Herren.



Am Ende des illustren Stücks waren alle vereint, und abschließend als besondere Aerobic, wurde ein gemeinsamer Tanz aufgeführt. Mit tosendem Applaus bedankte sich das Publikum nach zwei Stunden für diesen unterhaltsamen Abend.



Mitwirkende

Heinz Meier: Raimund Lass, Vanessa Meier: Anne Zeier, Chantal (Angestellte): Dani Müller, Pascal (Trainer): Tim Stelzner, Bärbel (Kundin): Susi Neumann, Jessica (Kundin): Evi Thimm, Jacline (Kundin): Beate Stelzner, Peter (Gast): Harald Stelzner, Kurt (Gast): Michael Hergenröther, Claudius

(Wäschebote): Carsten Herzog, Souffleuse: Hannelore Ditzel Maske: Jasmin Gerhardt und Anette Enders, Begrüßungssketch: Bettina Rott, Benita Dorr und Hannelore Ditzel, Stückauswahl: Susi Neumann, Bühnenbild: Harald Stelzner.