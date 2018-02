1 / 1

Drei Grundstücke werden durch die Ortsabrundung "Mühlstraße" in Schondra in den Innerortsbereich einbezogen, so dass sie als Bauplatz genutzt werden können. Beachtet werden muss dabei ein genügend großer Abstand zum Überschwemmungsgebiet der Schondra. Foto: Oswald Türbl