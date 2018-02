Vier neue Bauplätze in Schondras Innenort

Diesen Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss tätigte Schondras Marktgemeinderat zu zwei Einbeziehungsatzungen.



Landschaftsarchitekt Andreas Baumgart vom gleichnamigen Landschaftsplanungsbüro stellte die einzelnen Satzungen vor. So sind an der Mühlstraße in Schondra als Ausgleichsmaßnahmen verschiedene Heckenpflanzungen notwendig, und im Überschwemmungsgebiet der Schondra wird ein fünf Meter breiter Uferstreifen nicht mehr bewirtschaftet. An der Dorfstraße in Schönderling wird ein hinten liegendes Grundstück einbezogen, das in seiner Tiefe an die umgebende Gebäudeflucht angepasst und mit einer Hecke und Obstbäumen eingefasst wird.



Kindertagesstätte: Niedrigere Förderung sorgt für Verwunderung

Der vom Kämmerer vorgelegte Finanzierungsplan zur Generalsanierung der Kindertagesstätte St. Anna sorgte für Verwunderung bei einigen Räten, da die Maßnahme die Voraussetzungen für Zuschüsse aus dem Sonderinvestitionsprogramm nicht erfüllt. Die Förderhöhe beläuft sich deshalb mit 55,7 Prozent beziehungsweise 510.000 Euro deutlich niedriger als erhofft. Da die Diözese 28,89 Prozent beziehungsweise 338.000 Euro beisteuert, verbleiben für die Gemeinde 405.000 Euro. Der Gemeinderat stimmte dieser Finanzierung zu, so dass bei der Regierung nun der Baubeginn beantragt werden kann.



Fürs Projekt Mountainbike Rhön und Vorland

Bei zwei Gegenstimmen sprach sich der Marktgemeinderat grundsätzlich für das Projekt Mountainbike Rhön und Vorland aus. Vor der endgültigen Festlegung der Routen wird es noch eine genaue Absprache mit Jagdgenossen, Jägern und weiteren geben.



Bauanträge

Manuel und Elene Hägerich können in Schondra an der Hut ein Einfamilienwohnhaus mit Garage errichten: Da die Baugrenzen nicht eingehalten werden können, erteilte das Ratsgremium die Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes.



In Schönderling errichten Johannes Beck und Kerstin Muth ein Einfamilienwohnhaus mit Doppelgarage: Da das Grundstück zum Teil im Überschwemmungsgebiet der Schondra liegt, wurde

vorher die notwendige Genehmigung beim Wasserwirtschaftsamt eingeholt.



Zustimmung fand auch der Antrag der Firma Holzakzente auf Baugenehmigung zur Errichtung eines Zeltplatzes im Gewerbegebiet Schildeck II. Hinsichtlich der Überschreitung der Baugrenze wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt.