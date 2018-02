Viele Pokale für Brieftaubenverein Schondratal

Wie der Vorsitzende Marco Heil berichtete, reiste der Brieftaubenverein Schondratal Schönderling nun das siebte Jahr mit der Reisevereinigung (RV) Bad Kissingen in die Südwestrichtung. Die Saison verlief bei den Alt- und Jungtauben sehr gut, so dass sich die Verluste in Grenzen hielten, was auch den umsichtigen Flugleitern zu verdanken war. Lediglich der letzte und somit der fünfte Jungflug wurde wetterbedingt abgesagt. Die RV-Ausstellung zum 65-jährigen Bestehen wurde am 9./10. Dezember nachgeholt, da sie 2016 wegen der Vogelgrippe ausgefallen war. Marco Heil bilanzierte über eine rundum gelungene Ausstellung, obwohl das Wetter nicht mitgespielt hat. Wegen des Dauerschneefalls war am Sonntagnachmittag der Besuch nicht so gut.



Eine Neuaufnahme

Neu in den Verein aufgenommen wurde Alexander Heil (Jahrgang 2011). Am Preußenderby 2018 werden Armin Sauermann, Marco Heil, Thorsten Spahn, Otto Statt, Steffen Schneider und Peter Beck teilnehmen. Das Vereinsgrillen am Loh wird eventuell am Pfingstmontag stattfinden. Das Datum wird kurzfristig bekannt gegeben und richtet sich nach dem Wetter.



Erfolge

Folgende Erfolge in der RV-Bad Kissingen wurden 2017: 4. RV Meister SG Sauermann, 8. RV Meister Marco Heil, 8. RV Jährigenmeister Marco Heil, 9. RV Jährigenmeister SG Spahn, 10. RV Jährigenmeister Harald Günter, 8. RV Jungtiermeister Marco Heil; 1. Einsatzstellengeneralmeister Schondra Marco Heil, 4. Einsatzstellengeneralmeister Schondra SG Sauermann, 5. Einsatzstellengeneralmeister Schondra SG Spahn. Insgesamt wurden in diesem Reisejahr vier Mal der 1. RV Preis errungen: SG Sauermann (2) sowie Otto Statt (2). Zudem wurde zwei Mal der 2. RV Preis sowie drei Mal der 3. RV Preis geholt.



Ergebnisse der Vereinsmeisterschaften 2017: 1 .Vereinsmeister SG Sauermann (51 Preise , 19.290 km), 2. Vereinsmeister Marco Heil (48 Preise, 17.915 km), 3. Vereinsmeister SG Spahn (40 Preise, 15.145 km); 1. Vereinsmeister B SG Spahn (40 Preise, 15.145 km), 2. Vereinsmeister B Harald Günther (33 Preise, 12.486 km), 3. Vereinsmeister B Marcus Wegener (32 Preise, 11.388 km); 1. Vereinsjährigenmeister Marco Heil (33 Preise, 11.111 km), 2. Vereinsjährigenmeister Harald Günther (30 Preise, 11.008 km), 3. Vereinsjährigenmeister SG Spahn (27 Preise, 9.666 km); 1. Vereinsjungtiermeister Marco Heil (16 Preise, 3322 km), 2. Vereinsjungtiermeister SG Sauermann (13 Preise , 2550 km), 3.Vereinsjungtiermeister Thorsten und Eric Spahn (13 Preise, 2303 km); 1. Jugendmeister Eric Spahn, 2. Jugendmeister Lara und Leon Schmitt; 1. Bester Altvogel SG Sauermann ( 12 Preise, 4.552 km), 2.Bester Altvogel SG Sauermann (10 Preise, 3.773 km), 1. Bester Jährigen Vogel SG Spahn (7 Preise, 2.371 km), 2. Bester Jährigen Vogel SG Spahn (6 Preise, 2.345 km), 1.Bestes Altweibchen Marco Heil (11 Preise, 4.284 km), 2. Bestes Altweibchen SG Sauermann (11 Preise , 4.224 km), 1.Bestes Jähriges Weibchen Harald Günther (8 Preise, 3.571 km), 2. Bestes Jähriges Weibchen Marco Heil (8 Preise, 3.169 km), 1. Bestes Jungtier (Marco Heil, 4 Preise, 754 km, 165 AS-P), 2.Bestes Jungtier SG Sauermann (4 Preise , 754 km, 137 AS-P).