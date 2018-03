1 / 4

Erste Entwürfe für die Arcaden in Wildflecken, die nach dem Abriss des alten Ratskellers am Marktplatz entstehen könnten, wurde in der Sitzung dem Gemeinderat präsentiert. Jetzt wird zunächst das Grundstück bzw. das Gebäude vermarktet.Pläne: Firma Albert Haus