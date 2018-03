Viele Ideen für den alten Ratskeller in Wildflecken

Was wird künftig aus dem alten Ratskeller in Wildflecken? Das einstmals erste Haus am Platz hat eine sehr bewegte Vergangenheit. Hotel, Gaststätte, Pizzeria, Taxizentrale, Tankstelle - über einige Jahrzehnte wurde der Ratskeller samt Umfeld intensiv genutzt. Doch vor 16 Jahren ging die Ära des Ratskellers schleichend zu Ende. Zuletzt wurde zumindest ein Teil des Gebäudes noch als Pizzeria genutzt, Ende 2002 gingen die Lichter ganz aus. Fortan stand das ehemalige Hotel über Jahre hinweg leer.



Mittlerweile hat die Gemeinde das verwaiste Gebäude direkt am Rathausplatz erworben, nachdem ein Kreditinstitut mit der Vermarktung nicht weitergekommen war. "Es wurde immer wieder händeringend nach neuen Nutzungen gesucht", sagte Bürgermeister Gerd Kleinhenz (PWW). Die Firma Albert Haus aus Burkardroth hat jetzt im Marktgemeinderat ein Konzept unter dem Titel "Arcaden Wildflecken" vorgestellt. Hierbei geht es um eine multifunktionale Nutzung von zwei neuen Gebäuden am Rathausplatz, genau dort, wo jetzt noch der alte Ratskeller steht. Das bestehende Gebäude kann nach den vielen Jahren des Leerstandes sinnvollerweise nicht mehr erhalten werden und muss letztlich abgerissen werden, um Raum für das neue Projekt zu schaffen. "Seit Januar 2017 sind wir mit der Firma Albert Haus in Kontakt", so der Rathauschef. "So nah an einer Konzeption wie jetzt waren wir noch nie", sagte Kleinhenz.



Nutzung unklar

Wie genau die "Arcaden Wildflecken" künftig genutzt werden könnten, steht indes noch nicht fest. Klar ist, dass statt eines einzigen langgezogenen Gebäudekomplexes zwei getrennte Gebäudeteile entstehen sollen. Geplant ist dann ein Nutzungsmix aus Pflege-Einrichtung, Gastronomie, Motel oder Hotel, Gemeinschaftsräumen und Praxisnutzung. Dass ein reiner Hotelbetrieb in Wildflecken nicht mehr wirtschaftlich darstellbar ist, war bereits im Rahmen des Tourismuskonzeptes erläutert worden. "Die touristische Weiterentwicklung liegt uns aber am Herzen", machte Kleinhenz klar.



Im oberen Gebäudeteil in Richtung Rathaus könnte auf rund 765 Quadratmetern eine Einrichtung für betreutes Wohnen für Senioren mit 23 einzelnen Appartements entstehen. Mit Hilfe eines Aufzuges würde Barrierefreiheit gesichert. Angedacht ist eine Rundum-Betreuung für die Appartements durch Pflegekräfte. Ein Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss soll der Begegnung dienen. Für den oberen Gebäudeteil sind die Planungen am weitesten fortgeschritten, weil auch schon ein Betreiber der Pflege-Einrichtung in Aussicht steht.



Beim unteren Gebäude in Richtung Bischofsheimer Straße ist die multifunktionale Nutzung noch nicht ganz geklärt. Der Wunsch nach zentralen Übernachtungsmöglichkeiten in der Gemeinde könnte durch eine Art Motel für Mountainbiker erfüllt werden. Dazu müssten dann auch Möglichkeiten geschaffen werden, dass die Biker ihre zumeist hochpreisigen Räder in einem abgeschlossenen Raum unterbringen können. Abhängig davon, wie die insgesamt 1400 Quadratmeter Nutzfläche tatsächlich vermarktet werden, sollen im Untergeschoss Tiefgaragen entstehen. Weitere Parkmöglichkeiten müssten aber auch noch im Außenbereich entstehen. Im Erdgeschoss des unteren Gebäudeteils ist eine gastronomische Nutzung vorgesehen. "Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wir einen Weg finden, um dieses Projekt zu verwirklichen", so Kleinhenz. "Es ist eine hervorragende Projektidee. Wir müssen nun das Interesse wecken."



Investoren gesucht

Denn die Firma Albert Haus tritt zwar in Sachen Projektmanagement in Erscheinung, sucht aber Investoren, um das großangelegte Multifunktionsgebäude zu realisieren. Wie konkret die Eigentumsverhältnisse und die Mietverträge geregelt werden, steht noch nicht ganz fest. Zusätzlich zur Gastronomie soll es auch noch einen Veranstaltungsraum geben, der möglicherweise öffentlich genutzt werden kann. Der Marktgemeinderat machte sich auch darüber Gedanken, ob eine Gemeinschaftspraxis von Ärzten in diesem Gebäude untergebracht werden könnte. Weitere Option wäre eine Praxis für Physiotherapie.



Idealerweise ergänzt sich das gesamte Nutzungskonzept, sodass beispielsweise das Mountainbike-Hotel von der Gastronomie profitiert und die Bewohner der Pflege-Einrichtung die Arztpraxen gleich mitbenutzen können. Erste Gespräche mit dem Landratsamt über das Projekt wurden bereits geführt. Nun soll erst einmal die Vermarktung des Gebäudes im Mittelpunkt stehen.