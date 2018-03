Viel Einsatz, aber ein einsatzfreies Jahr bei der Feuerwehr Modlos

1. Kommandant Kevin Fröhlich blickte bei der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Modlos auf ein einsatzfreies Jahr der Wehr zurück. Er berichtete von einigen Löschübungen und Übungen mit den neuen Digitalfunkgeräten. Zahlreiche Lehrgänge wurden von den Atemschutzträgern und Gruppenführer besucht.



Jürgen Schneider wurde nach 34 Jahren als Gruppenführer in seinen wohlverdienten Feuerwehr-Ruhestand verabschiedet. Fröhlich sprach ihm Dank und Anerkennung aus und überreichte einen Präsentkorb. Außerdem konnte Florian Bachus als neues Mitglied in die Feuerwehr aufgenommen werden.



Einstimmige Neuwahlen

Die Neuwahl des Schriftführers und der Vertrauensleute wurde von Dieter Muth geleitet. Zuerst wurde Müller einstimmig als Schriftführer für weitere sechs Jahre im Amt bestätigt. Ebenso einstimmig wurden die Vertrauensleute Jürgen Hohmann und Harald Wehner für eine weitere Amtszeit gewählt. Im Anschluss an die Neuwahl lobte Muth die Arbeit der Wehr sowie das Engagement und den Beitrag zum Dorfgeschehen.



Mai-Fest und Christbaumversteigerung auch heuer

Der 1. Vorsitzende Alexander Fröhlich blickte auf ein erfolgreiches Jahr für den Feuerwehrverein zurück: Die traditionellen Veranstaltungen, Mai-Fest und Christbaumversteigerung, wurden gut besucht, und die wirtschaftlichen Ergebnisse können sich durchaus sehen lassen. "Für 2018 sind beide Veranstaltungen auch wieder geplant", betonte Alexander Fröhlich: "Warum soll man etwas ändern, wenn's funktioniert". Auch am Ferienprogramm der Gemeinde will die Feuerwehr sich, wie auch schon 2017, wieder beteiligen. Außerdem spendet die Feuerwehr 500 Euro für den neuen Blitzschutz, der an der Modloser Kirche montiert wurde.