Vergaben für die Sanierung des Kindergartens

Für die Sanierung des Kindergartens Oberleichtersbach wurden in der Gemeinderatssitzung einige Gewerke vergeben. Die Heizungsarbeiten gingen an den mit etwa 242 964 Euro günstigsten Anbieter, die Firma Wilhelm Schneider GmbH & Co. KG aus Unterleichtersbach. Die Sanitärarbeiten wurden ebenfalls an die Firma Wilhelm Schneider GmbH & Co. KG vergeben. Sie gab mit etwa 163 489 Euro das günstigste Angebot ab. Die Elektroarbeiten vergaben die Gemeinderäte an den mit etwa 250 018 Euro günstigen Anbieter, die Firma Spahn Elektrotechnik aus Oberthulba. Die Vergabe der Isolierungsarbeiten wurde auf Wunsch von Bürgermeister Dieter Muth in den nicht öffentlichen Sitzungsteil verlagert.



Dem Antrag auf Baugenehmigung zum Anbau an ein bestehendes Bürogebäude in Unterleichtersbach durch Firma Hanse Haus GmbH & Co. KG gaben die Räte einstimmig statt. Ebenso einstimmig genehmigte der Gemeinderat den Antrag auf Nutzungsänderung von Edmund Klug in Mitgenfeld, der die vorhandene Doppelgarage künftig als Werkstatt nutzen möchte, sowie den Tekturantrag zum Bauantrag Nr. 256/2017 auf Baugenehmigung zum Anbau an den bestehenden Viehstall und Einbau eines Melkroboters in Oberleichtersbach durch Günter Beck. Der Antrag der Milchhof GbR in Mitgenfeld zum Bau einer zusätzlichen Güllegrube mit etwa 200 Kubikmeter Fassungsvermögen passierte das Gremium ebenso ohne Beanstandung wie der Antrag von Walfried Bolz aus Modlos zum Anbau eines so genannten Zwerchhauses an das bestehende Wohnhaus.



Der Einbeziehung der Radrundstrecken auf dem Oberleichtersbacher Gemeindegebiet in das Projekt Mountainbike (MTB) Rhön und Vorland stimmte der Gemeinderat einstimmig zu. Bürgermeister Dieter Muth informierte die Gemeinderäte darüber, dass die Gemeinde 15 000 Euro der Kostenbeteiligung an der Öl-/Hackschnitzelheizung der ehemaligen Mittelschule in Schondra zurückgefordert habe, da diese ja nicht mehr genutzt werde.