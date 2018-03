Verein gestaltet das Riedenberger Ortsbild aktiv mit

Das ganze Jahr über opfern die Mitglieder des Riedenberger Obst-und Gartenbauvereins viele Stunden ihrer Freizeit für die Verschönerung des Ortsbildes. Vorsitzende Dagmar Wengel berichtete, dass die Arbeit gleich im Januar mit dem Abbau des großen Weihnachtsbaumes vor der Grundschule begann. Nach der Erneuerung der Osterkrone wurde diese im März wieder auf dem Dorfbrunnen in Szene gesetzt. Im Jahreszeitenwechsel wurden die Bepflanzungen der Ortseingänge und diverser Örtlichkeiten innerhalb der Gemeinde durchgeführt. Viel Zusammenarbeit erforderte die Aufstellung des Maibaumes, bei der zahlreiche Gäste zu bewirten waren. Eine Herkulesaufgabe war auch die Organisation der Kaffeebar beim letztjährigen Volkswandertag, der insgesamt vom Vereinsring Riedenberg bewirtet wurde. 20 Mitglieder halfen beim Binden der Würzbüschel zu Maria Himmelfahrt. Mit 150 Euro wurde ein Teil der Einnahmen an die Kirche gespendet. Zum Erntedankfest schmückten die Mitglieder traditionsgemäß den Altar. Und schon galt es zur Adventszeit wieder den großen Weihnachtsbaum aufzustellen.

Der 3. Bürgermeister Peter Hergenröder lobte die unermüdliche Arbeit des Vereins, die zur Verschönerung des Ortsbildes unerlässlich ist. Ebenso dankte Juliane Leimbach, die Vorsitzende des Johannisvereins für die Pflege der Außenanlagen des Kindergartens.

Die Kassenprüferinnen Juliane Leimbach und Tatjana Mangold bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung und beantragten die Entlastung des Vorstand. Für die ausscheidende Tatjana Mangold wurde Angelika Sautter gewählt.

Nachdem Peter Hergenröder die Änderungen der bestehenden Satzung , die durch die Anpassung an die Mustersatzung des Landesverbandes zustande kamen, mit den Anwesenden durchgesprochen hatte, wurde die Änderung einstimmig beschlossen.

Im Ausblick auf das kommende Jahr teilte Dagmar Wengel unter anderem mit, dass für den 16. Dezember 2018 eine Krippenausstellung im Gemeindezentrum geplant ist.

Geehrt wurden auf der Jahreshauptversammlung für 25 Jahre Mitgliedschaft Bernhard Dorn, Ursula Seuring, Irma Dorn, Werner Grolms, Silvia Moosdorf und Franz Pfeffermann.

Birgit Wolf arbeitet bereits 15 Jahre aktiv im Vorstand mit.