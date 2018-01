Urlaubsvertretung für die Kurkapelle in Bad Brückenau

Termine

Sowohl die Konzerte am Donnerstagabend, als auch die Konzerte der örtlichen Musikvereine am Sonntagvormittag finden wieder regen Zuspruch bei den Gästen im Staatsbad Bad Brückenau . Weiter geht es am Donnerstag, 25. Januar, mit dem Mad Bob Duo. Am Sonntag um 10 Uhr spielt dann die Trachtenkapelle Musikfreunde Weiperz in der Wandelhalle auf.Zusätzlich zu diesen beiden Konzerten wird es noch eine ganz besondere Premiere auf der Bühne in der Wandelhalle geben. Am Freitag, 26. Januar spielt ab 20 Uhr die Bläservereinigung Markt Burkardroth gemeinsam mit der Jugendkapelle Breitenbach Mitgenfeld. Für dieses Konzert sind schon Karten im Vorverkauf erhältlich."Wir freuen uns, dass sowohl die Konzerte der Duos am Donnerstag, als auch die Gastspiele der Musikvereine so gut angenommen werden. Besonders spannend wird das Konzert der beiden Musikkapellen am Freitagabend, denn ein Konzert mit rund 70 aktiven Musikern auf der Bühne hören auch wir nicht alle Tage, " sagt Tobias Wahler von der Staatlichen Kurverwaltung.Auch der traditionelle Tanztee unter dem Motto "König Ludwig I. lädt zum Tanz" wird am Sonntag um wieder um 14.30 Uhr, mit dem allseits geschätzten Musiker Martin Lehnert in Vertretung der Kurkapelle, im Kursaalgebäude stattfinden.Einlass zu den Konzerten in der Wandelhalle ist am Donnerstag jeweils ab 19 Uhr und am Freitag ab 19.30 Uhr. Am Sonntag ist die Wandelhalle bereits ab 8.30 Uhr geöffnet. Einlass zum Sonntagstanz im Kursaalgebäude ist um 14 Uhr. Alle Veranstaltungen werden vom Team von Dominik Ana bewirtet.Weitere Infos: Bayerisches Staatsbad Bad Brückenau, Gäste-Information, Tel.: 09741/ 80 20, und im Internet unter www.staatsbad.de Donnerstag, 25. Januar , 19.30 Uhr Freitag, 26. Januar , 20 UhrSonntag, 28. Januar, 10 Uhr und 14.30 Uhr