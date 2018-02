Unterwegs auf nichts verzichten

Stefan Decker und Benjamin Krenzer sind begeisterte Outdoorsportler, Reisen gern und sind am liebsten draußen. Für die Ausübung dieser Leidenschaft fehlte immer das richtige Gefährt - irgendein Kompromiss war bei den vorhandenen Lösungen immer zu akzeptieren. Zu teuer, zu groß, zu klein, zu unbequem, zu wenig Platz. Vor drei Jahren entstand die Idee, einen Aufbau für Geländewagen zu konzipieren, der keine Wünsche offen lässt. Bei vielen gemeinsamen Lagerfeuergesprächen, zwei Reisen nach Australien zu namhaften 4x4 Veredlern und vielen Skizzen hat sich der Kern der Idee immer mehr herausgebildet. 2016 wurde die erste Version in Angriff genommen. Diverse Tests wurden gefahren und im Sommer 2017 konnte das fertige Produkt präsentiert werden.



"Fiftyten" haben Stefan Decker und Benjamin Krezner ihre Kooperation genannt. "Wir geben damit unserer Partnerschaft ein symbolisches Fundament. Der 50. Breitengrad läuft durch Wiesbaden, dem Wohnort von Stefan Decker und der 10. Breitengrad geht durch Bischofsheim an der Rhön, dem Heimatort von Benjamin Krenzer", erklären sie.



Nicht nur einen Aufbau, sondern gleich drei haben die beiden Tüftler erstellt. Der Clou des Ganzen: die Aufbauten können miteinander kombiniert werden und passen auf jeden beliebigen Geländewagen. Wie sie das gemacht haben, das wird nicht verraten. "Das ist Betriebsgeheimnis", schmunzelte Krenzer. "Für uns war es wichtig, dass es praktikabel, funktional und komplett flexibel ist."



Grundlage ist stets ein Doppelkabiner Pickup. Zunächst erhält der Doppelkabiner eine große Plattform an Stelle der Originalwanne. Seitlich unter der Plattform befinden sich große, wasser- und staubdichte Staukisten und hinten eine große Schublade angebracht sind. Hier ist viel Platz für alles, was immer dabei sein soll.

Darauf wird die sogenannte Box gesetzt - drei große Klappen bieten schnellen und einfachen Zugriff auf die Ladung. T-Nutschienen rundum ermöglichen die individuelle Befestigung von Mobiliar, Staukisten, Geräten und vielem mehr. Die Box kann jederzeit in wenigen Minuten abgenommen werden. Anstelle des normalen Dachs der Box, kann ein Klappschlafdach montiert werden. Dadurch erhält man nicht nur eine große Schlaffläche, sondern auch Stehhöhe in der Box, da die Matratze innen hochgeklappt werden kann.



"Besserer Zugriff zur Ladung, einfache Ein- und Ausbaumöglichkeiten und ein viel größeres Einsatzfeld sind mit dem Fiftyten-System möglich. Durch den modularen Aufbau des Konzepts, kann man die Einzelteile so nutzen, wie sie benötigt werden", fasste Krenzer zusammen. Der Einsatzgedanke für das System ist für Sportler, Reisende, aber auch Gewerbetreibende, die gern mit einem Fahrzeug verschiedene Anwendungen abdecken möchten. "So beispielsweise der Kurztrip in die Berge oder an die Küste, aber auch den ganz normalen Familieneinkauf, alles ist mit einem Fahrzeug gut möglich. Der Innenraum der Box kann ganz individuell gestaltet werden, was ebenso die Nutzungsmöglichkeiten erhöht." Mit dem Leitsatz von "Fiftyten": Live your Passion - ist im Grunde alles gesagt.



Im Sommer präsentierten Krenzer und Decker ihr Produkt auf der ISPO in München, der weltweit größten Messe der Sportbranche und holten prompt den "Brandnew-Award" für den besten neuen Outdoor-Artikel. Über diese Auszeichnung haben sich die beiden sehr gefreut, gilt die Messe doch als Katalysator für Innovationen am Markt und Mulitplikator.



Seit Juli 2017 werden die Aufbauten nun in Bischofsheim gefertigt. Benjamin Krenzer mit seiner Firma "Busch-Mechanik" ist für Montage und Herstellung zuständig. Den Vertrieb übernimmt "Fitfyten" mit Stefan Decker. Für dieses Jahr haben beide geplant ihre Innovation entsprechenden Zielgruppen vorzustellen, unter anderem soll es zum Mountainbike-Festival an den Gardasee gehen.

Zudem sind gerade weitere Ideen in Arbeit, um die Outdoor-Ausstattung zu vervollständigen, doch mehr soll zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verraten werden. Weitere Informationen gibt es unter:





Benjamin Krenzer ist leidenschaftlicher Schrauber und Sportler. Den Spross einer Autohausbesitzer-Familie haben, neben den Mountainbikes, alle Gefährte mit vier Rädern früh begeistert. Er hat alles gefahren und daran geschraubt, was sich in Reichweite befand. Kfz-Mechaniker Lehre, Bundeswehr-Instandsetzung und der Meistertitel Anfang 20 waren die logische Entwicklung. Viele Jahre fuhr er sehr erfolgreich in der deutschen und europäischen Geländewagen-Trial-Meisterschaft vorne mit. Seine große Fähigkeit, auch unter Stress einen kühlen Kopf zu bewahren und die richtigen technischen Lösungen zu finden, konnte er hier sehr gut unter Beweis stellen. Seit acht Jahren führt er das elterliche Autohaus in Bischofsheim, das sich unter seiner Regie zum Spezialisten für Offroadtechnik entwickelt hat.



Stefan Decker ist leidenschaftlich gern draußen unterwegs und liebt die Natur. Die ersten großen Reisen gingen, noch zu Schulzeiten, nach Australien und Kanada. Später fuhr er mit eigenem Motorrad und Geländewagen viele Male in die Sahara im ganzen nordafrikanischen Bereich.

Schon während der Schulzeit stieß er zu einem gerade gegründeten Abenteuerreiseveranstalter, den er in den nächsten zehn Jahren maßgeblich mit aufbaute und dadurch viele Flecken auf dem Globus entdecken konnte. Parallel dazu studierte er Maschinenbau und BWL. Im Jahr 2000 beschloss er ein Auszeitjahr zu nehmen und fuhr in seinem Landcruiser von Hamburg nach Kapstadt. Am Ende der Reise kam ihm eine Businessidee mit der er in den nächsten 15 Jahren, gemeinsam mit seinem Bruder, ein namhaftes Digitaldruckunternehmen aufbaute. Im Jahr 2016 beendete er seine Mitarbeit und widmete sich seiner Leidenschaft Outdoor, Reise und Produktentwicklung. Damit war der Grundstein für Fiftyten gelegt. Stefan lebt heute in Wiesbaden.