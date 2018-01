Unterleichtersbachs Wehr fünfmal im Einsatz - Ausbildung kommt nicht zu kurz

Christian Seubert, Vorsitzender des Feuerwehrvereins gab einen kurzen Überblick über die Aktivitäten des Vereins im vergangenen Jahr. Neben drei Vorstandssitzungen und drei Festbesuchen nahm die Feuerwehr auch an zahlreichen kulturellen Veranstaltungen teil. Höhepunkt war die dreitägige Radtour im September. Christian Seubert bedankte sich in diesem Zusammenhang bei den Organisatoren der Tour, Oliver Schaub und Peter Heil, sowie bei Siegbert Henz und Ralf Heil für den Transport.



Kommandant Roland Zehner gab einen kurzen Rückblick auf die Aktivitäten der Feuerwehr im Jahr 2017. Aktuell leisten 62 aktive Mitglieder, davon drei Feuerwehranwärter Dienst in der Wehr. Sie sind in drei Gruppen gegliedert, geleitet von Roland Zehner, Wolfgang Reuß und Andreas Schneider sowie eine Jugendgruppe unter der Leitung von Jugendwart Dominik Henz. Zusätzlich halten noch 14 passive- und 31 Ehrenmitglieder der Feuerwehr die Treue.



Die Wehr wurde im vergangenen Jahr zu fünf Einsätzen gerufen. Zusätzlich wurden sieben Übungen durchgeführt. Dazu kamen noch zehn überörtliche Veranstaltungen, an denen verschiedene Kameraden teilgenommen haben. Auch die Ausbildung kam nicht zu kurz. Die modulare Truppausbildung Teil C hat Kevin Knüttel mit Erfolg abgeschlossen. Tim Kleinhenz und Kevin Knüttel absolvierten im Rahmen der Truppmannausbildung auch die Digitalfunkausbildung. Im November wurde vom Roten Kreuz ein Erste-Hilfe-Kurs durchgeführt, an dem 14 Kameraden teilnahmen. Roland Zehner bedankte sich bei Bürgermeister Dieter Muth für die Neuanschaffung eines luftgefederten Stativs und einer 23.000 Lumen LED-Beleuchtungseinheit. Kassierer Peter Heil legte in seinem Kassenbericht die aktuelle finanzielle Situation des Feuerwehrvereins dar.



Ehrungen für Werner Milotta und Johannes Blumrich

Das vergangene Jahr konnte mit einem geringfügigem Plus in der Kasse abgeschlossen werden. Werner Milotta wurde für 40 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr mit einem Präsent geehrt. Auf 25 Jahre Feuerwehrdienst kann Johannes Blumrich zurückblicken. Die offiziellen Ehrungen wurde bereits auf dem Neujahrsempfang der Gemeinde vorgenommen.



Bürgermeister Dieter Muth überbrachte in seinem Grußwort den Dank der Gemeinde für die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit. Der Feuerschutz sei eine Pflichtaufgabe der Gemeinde und werde sehr ernst genommen, so Muth. Grüße und den Dank der Kreisfeuerwehrschaft überbrachte KPI Marco Brust und unterstrich die besondere Bedeutung einer guten Ausbildung der Feuerwehrleute.