Unterleichtersbachs Fahrzeug soll im Frühjahr ausgeliefert werden

Sie sind in drei Gruppen, geleitet von Karlheinz Sladek, Wolfgang Reuß und Andreas Schneider, sowie eine Jugendgruppe (Leitung: Jugendwart Dominik Henz) eingeteilt. Zusätzlich halten noch zehn passive und 32 Ehrenmitglieder der Feuerwehr die Treue.



Fünf Einsätze, ein Fehlalarm

Die Wehr wurde 2015 zu fünf Einsätzen gerufen, davon erwies sich einer als Fehlalarm. Zusätzlich gab es neun Übungen sowie die modulare Truppausbildung Block A, an der Sabrina Köhler, Kevin Knüttel, Lukas Behling und Tobias Frischat mit Erfolg teilgenommen haben. Diese schlossen auch den Wissenstest in Bad Brückenau mit Bronze erfolgreich ab.



Dank an den Gerätewart

Zahlreiche Termine drehten sich um die Beschaffung des neuen Tragkraftspritzenfahrzeugs, das voraussichtlich im Frühjahr ausgeliefert werden soll. Roland Zehner dankte in diesem Zusammenhang dem Gerätewart Klaus Romeis für seine große Unterstützung.

Christian Seubert, Vorsitzender des Feuerwehrvereins, kündigte an, dass am 7. Februar wieder ein Kinderfasching in der alten Schule stattfinden wird; Thema ist in diesem Jahr "Manage frei". Die Fahrzeugweihe für das neue Fahrzeug soll voraussichtlich am 23./ 24. Juli über die Bühne gehen. Anfang September ist auch wieder eine mehrtägige Radtour geplant. Sie wird in diesem Jahr zum 25. Mal durchgeführt.

Kassierer Peter Heil freute sich, das das vergangene Jahr mit einem Plus abgeschlossen werden konnte.



Sladek gibt Gruppenführung ab

Karlheinz Sladek gibt nach 16 Jahren im Vorstand sein Amt als Gruppenführer ab und scheidet damit aus dem Vorstand aus. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.

Bürgermeister Dieter Muth (WG) bedankte sich bei der Feuerwehr für die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit. Kreisbrandrat Benno Metz machte sich für eine höhere Frauenquote in der Unterleichtersbacher Wehr stark, während Kreisbrandmeister Volker Hägerich in der Versammlung kurz die neuen Funktionen des Digitalfunks erläuterte.



40 Jahre Dienst in der Feuerwehr: Wolfgang Spahn.

25 Jahre aktiver Dienst: Thomas Weber und Wolfgang Reuß.