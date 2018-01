Unterfranken: Verdächtiger fährt unter Drogeneinfluss zur polizeilichen Vernehmung

Nach vorheriger Terminabsprache fuhr am Dienstagnachmittag ein junger Mann unter Drogeneinfluss zur Polizeiinspektion Bad Brückenau. Wie die Polizei mitteilte, wurde an seiner Arbeitsstelle in einer angrenzenden Gemeinde ein paar Tagen zuvor in einer Toilette Konsumgegenstände von unerlaubten Betäubungsmitteln aufgefunden worden. Er wurde zur Befragung geladen.Eigentlich war es vorgesehen, alle Mitarbeiter zu befragen, die in dem fraglichen Zeitpunkt im Betriebsgebäude anwesend waren. Der Beamte hatte jedoch die richtige Vorahnung und lud eben ihn als erstes vor. Im Rahmen der Befragung zeigte er Auffälligkeiten, die auf den kürzlichen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein durchgeführter Test verlief positiv auf Amphetamin.Da er mit dem Auto gefahren war, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Aufgrund der Gesamtumstände räumte er schließlich auch ein, dass er derjenige war, der in der Toilette Amphetamin geschnupft und das verwendete Röhrchen hinterlassen hatte.