Unermüdlicher Einsatz

In einer Feierstunde ehrte DRK-Präsident Dr. Rudolf Seiters im Beisein des Vorsitzenden Dr. Bernd Weiß, Raimund Heiny und Manfred Neuhöfer für ihre langjährigen Verdienste mit dem DRK-Ehrenzeichen. Dies ist die höchste Auszeichnung, die das DRK vergeben kann.



Heiny wurde für seine unermüdlichen ehrenamtlichen Leistungen ausgezeichnet. Besonders hob Präsident Seiters in seiner Laudatio die Gründung des "Team Bayern" hervor. Wenngleich die Idee aus Österreich stammte, hat sie Heiny aufgenommen. Mit Unterstützung weiterer Begeisterter, konnte erreicht werden, dass sich der Bayerische Rundfunk (BR) mit den "ungebundenen Helfern" im Katastrophenschutz auseinandersetzte und hieraus eine Kooperation mit dem Radiosender Bayern 3 entstand. Heute sind mehr als 5000 ungebundene Helfende in der Datenbank registriert und zu diversen Einsätzen und Übungen alarmiert geworden.



Zwei Wahlperioden stand Heiny als äußerst innovativer Bezirksbereitschaftsleiter den Bereitschaften vor. Die ehrenamtlichen Wahlämter der Bezirksfachdienstführer besetzte er nach einer Stellenausschreibung, die er selbst ausarbeitete.



In mehreren Strategieworkshops legten die Verantwortlichen die zukünftige Ausrichtung der Bereitschaften fest. Dabei stellte sich heraus, dass die psychosoziale Unterstützung der Einsatzkräfte für die Zukunft eine wichtige Herausforderung darstellen würde, so Seiters in seiner Rede. Mit seiner Unterstützung wurde das Projekt "Psychosoziale Unterstützung im Einsatzwesen" gegründet.



Ein wichtiges Standbein für die Organisation des Rettungsdienstes sei die ehrenamtliche Beteiligung. Einerseits liege Heiny eine fundierte Ausbildung des ehren- und hauptamtlichen Personals am Herzen, anderseits gehöre für ihn auch die Motivation als Erfolgsfaktor dazu. Deshalb habe er auch die Werbekampagne "Ehrenamt im Rettungsdienst" zur Förderung der Mitgliedergewinnung in den Kreisverbänden initiiert.