Umweltbildung zieht immer mehr Gäste in die Rhön

Bernd Fischer, von der ersten Stunde Geschäftsführer in dem markanten Rundbau in Oberelsbach, stellte einen Jahresbericht. "2017 sind noch mehr Gäste gekommen, sie sind länger geblieben und haben für eine Umsatzsteigerung gesorgt."

Die Ankunftszahlen lagen 2017 bei 4941 Gästen, ein Plus von 7,9 Prozent. Schüler bildeten mit 2125 Personen die stärkste Gästegruppe, neben 989 Studenten und Jugendlichen kamen 1827 erwachsene Gäste.

Die Gäste verbrachten insgesamt 12 051 Nächte in Oberelsbach, eine Steigerung von 23,4 Prozent. Wiederum trugen Schüler mit 6375 Übernachtungen den Hauptanteil, gefolgt von den Erwachsenen mit 3501 und Studenten mit 2175 Übernachtungen.

Der Umsatz der Umweltbildungsstätte sprang im Geschäftsjahr 2017 um 19,5 Prozent erstmals über die 500 000 Euro Marke auf 514 000 Euro.

"Die vorliegenden Zahlen", so Bernd Fischer, "spiegeln das stetig zunehmende Interesse der Bevölkerung an den Themen Umwelt- und Naturschutz wieder, auf die unser Haus ausgerichtet ist." Verbraucher würden bei der Ernährung verstärkt auf regionale und saisonale Lebensmittel zurückgreifen. "Das bringt der Umweltbildungsstätte nicht nur inhaltlich, sondern auch von ihrem Standort mitten im Biosphärenreservat Rhön Pluspunkte", versichert Fischer.

Die wirtschaftlichen Zuwächse hatten auch Auswirkungen auf die Personalsituation. Eine zusätzliche qualifizierte Mitarbeiterin in Festanstellung verstärkt seit 2017 das jetzt 13-köpfige Team. Hinzu kommt noch jeweils eine Fachkraft vom Naturpark Biosphärenreservat Bayerische Rhön e.V. und vom Markt Oberelsbach.

Landrat Thomas Habermann betonte, dass die Belegungszahlen der Umweltbildungsstätte Oberelsbach im bayernweiten Vergleich mit anderen Seminar-und Erholungshäusern sowie Schullandheimen im Jahr 2017 um 11,3 Prozent über dem Durchschnitt liegen.

Zu den Veranstaltungshighlights im Jahr 2017 zählte der Besuch des Bayerischen Rundfunks im Rahmen der Mainfrankentour im Juni in Oberelsbach.

Das Koch-Event "Regional-Bio-Fair", eine Austauschplattform zwischen Gastronomen der Region und Direktvermarktern, stieß auf großes Interesse und trug nach Aussage der Teilnehmer zum Ausbau des regionalen Netzwerks bei.

Der Workshop "traffic planning" wird von den Veranstaltern als zukunftsweisend bezeichnet. Erstmals brachte es Betroffene der drei aneinander stoßenden Länder zur Diskussion über grenzübergreifende Mobilitätskonzepte zusammen.

Der Erfolg sei auch eine Folge der deutschlandweiten Präsenz auf Messen. Im Jahr 2017 präsentierte das Team die Umweltbildungsstätte auf der didacta in Stuttgart, dem Deutschen Kongress für Geographie in Tübingen und dem MINT-Tag Mainfranken in Bad Neustadt.

Der bestehende Kontakt zu Universitäten und Hochschulen wurde 2017 weiter ausgebaut; für 2018 habe sich erstmalig die Hochschule Weingarten im Seminarhaus angemeldet.

Die Ernennung des Rhöniversum-Verbundes (Schullandheim Bauersberg, Schullandheim Thüringer Hütte und Umweltbildungsstätte Oberelsbach) zum "Ausgezeichneten BNE Lernort" hat Bernd Fischer ganz besonders gefreut. Verliehen wurde diese Auszeichnung von der deutschen Unesco und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im November 2017.