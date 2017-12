Überraschungen bei den CSU-Senioren

Im Rahmen der traditionellen Adventsfeier im Oberleichtersbacher Rhönhof wurde wieder einmal das Wichteln praktiziert. Unter der Leitung der Vorstandsmitglieder Gundula Langeworth und Rolf Mozer erlebten die Gäste bei der Veranstaltung, die regelmäßig den Abschluss im umfangreichen Jahresprogramm des Ortsverbandes bildet, erneut einen besinnlichen Nachmittag. Gemeinsam gesungene Lieder sowie gekonnt vorgetragene Gedichte und Geschichten trugen zum Gelingen der Zusammenkunft bei. Für den musikalischen Rahmen sorgten die Flötengruppe Andantino und Guido Wolf auf der Zither.

In einem Grußwort betonte Kreisrat Walter Gutmann, dass die Senioren-Union eine mächtige Einheit in der CSU sei. Er lobte die ältere Generation, die sich heute ohnehin auf etlichen gesellschaftlichen Feldern viel mehr einbringe, als das noch vor einigen Jahrzehnten der Fall gewesen sei. "Omas und Opas besitzen überall einen hohen Stellenwert", machte der ehemalige Wildfleckener Bürgermeister deutlich.

Spannend wurde es beim Wichteln, als die mitgebrachten Päckchen der Teilnehmer per Losentscheid ihre neuen Besitzer fanden. Da wartete dann so manche Überraschung, die vielleicht sogar daheim unter dem Tannenbaum ihren Platz finden wird. An Einfallsreichtum hatte es den Senioren bei dieser Aktion jedenfalls nicht gemangelt.