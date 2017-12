Über den Verkauf von Rasierklingen Fußball-Trikots finanziert

Erwin Müller ist im Sportclub Motten, im Dorf und über die Gemeindegrenzen hinweg als "De Gerstenmüller" bekannt. Dieser Name steht für Hilfsbereitschaft, höchsten Einsatz und viel Herzblut für den SC Motten. Am Freitag, 15. Dezember, feiert er seinen 80. Geburtstag. Müller wurde in 1985 zum Ehrenmitglied des SC Motten ernannt.



Viele Mitglieder geworben

Die ersten Jahre nach dem Krieg waren, wie für viele andere Vereine auch, nicht ganz einfach. 1960 hat Erwin Müller den Posten des 1. Kassierers von Fritz Gasselsdorfer übernommen. Aktiv waren noch 33 Personen im Verein. Das war für Müller Ansporn genug, neue Mitglieder zu werben. Man kannte ihn Erwin nur mit Mitgliederbüchlein und Anmeldeformulare in der Hosentasche. Von seiner unermüdlichen Art neue Mitglieder anzusprechen, profitiert der Verein heute noch und zählt mittlerweile über 450 Mitglieder. Darüber hinaus kann Müller sich gut daran erinnern, dass der erste Satz Fußball-Trikots über den Verkauf von Rasierklingen finanziert wurde. Das erste Sportfest am damaligen "Säurasen" fand am 4. Juni 1960 statt und spülte 438,14 Mark Reingewinn in die leeren Kassen. Das war der Anfang einer erfolgreichen Vereinsgeschichte. Erwin Müller hatte das Amt des ersten Kassierers über 39 Jahre bis 1999 inne.



1963 hat Erwin Müller mitgeholfen, den ersten Bunten Abend in der Will-Bräu Gaststätte ins Leben zu rufen, er hat vieles drum herum organisiert und war selbst mit Sketchen und Liedern auf der Bühne. Die ersten Jahre waren vereinsintern, später sind die Büttenabende daraus entstanden, die heute noch die Faschingsaktivitäten in Motten prägen. Legendär sind die Auftritte "Butter Karl im Gefängnis" und die Dorfweiber, die "aus der Decke des Sporthauses" gekommen sind.



Der erste und der letzte auf der Baustelle

1973/74 wurde das neue Sportzentrum in Motten gebaut. Erwin Müller war in der Regel morgens der Erste und abends der Letzte auf der Baustelle. Es gibt Anekdoten über nächtliche Traktorfahrten mit der angehängten Betonmischmaschine, die wieder zurück in die Brauerei gefahren werden musste. Aktuell organisiert er immer noch zwei Mal jährlich die Pflege der Sportanlage mit dem Rentnertrupp.

An die Eröffnung der Sportstätte kann sich Müller noch gut erinnern. Das Hauptspiel bestritten Kickers Würzburg gegen Borussia Fulda (Halbzeitstand 0:2; Endstand 3:2).



Ab 1976 war Erwin Müller, im Wechsel mit anderen Mitgliedern, der Wirt im Sporthaus. Er steht heute noch mittwochs hinter der Theke und hat über Jahrzehnte den gesamten Wareneinkauf organisiert.

Die Abteilung Alte Herren wurde 21 Jahre von ihm geleitet. Seine Hartnäckigkeit, Spieler zu suchen, war der Garant dafür, dass jährlich immer zirka 20 Spiele durchgeführt werden konnten. Nicht selten hat er Spielern eine schwarze Turnhose und ausrangierte Fußballschuhe besorgt, damit sie mitspielen konnten.



Erwin Müller selbst hat bis zu seinem 53. Lebensjahr aktiv Fußball gespielt. Mit 50 hat Mülle gegen einen 18-Jährigen gekickt, der ihn am Spielende mit den Worten gelobt hat: "Man bist du noch gut drauf."



Familie stand sich auf dem Rasen gegenüber

Der Jubilar betont immer, dass ohne die Unterstützung durch seine Frau Christa das alles nicht möglich gewesen wäre. Seit über 40 Jahren wäscht Christa zudem die Trikots der Mannschaften. Die gemeinsamen fünf Kinder waren verständlicherweise auch alle aktiv im Sportverein unterwegs. In der Zeit von 1985 bis 1995, wo der SC Motten eine eigene Damenmannschaft hatte, gab es die Gegebenheit, dass sich in einem Einlagespiel Erwin Müller mit den zwei Söhnen seinen drei Töchtern auf dem Spielfeld gegenüber standen.