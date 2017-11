Über 5000 Kinder und Jugendliche bei 200 Veranstaltungen

Über 200 Veranstaltungen für Schulklassen, Jugendgruppen und Firmlinge: Die Bilanz der Jugendbildungsstätte Volkersberg zum vergangenen Schuljahr kann sich sehen lassen. Rund 5000 Kinder und Jugendliche nahmen an diesen Angeboten teil. Dies alles ist aber nur durch viele Ehrenamtliche möglich.



Jetzt haben sich rund 70 Volkersberg-Ehrenamtliche getroffen, um sich für ihre Mitarbeit fit zu machen. In Workshops beschäftigte man sich mit der Moderation von Gruppen, dem Einsatz des Smartphones in der Bildungsarbeit, Reflexion und Erfahrungstransfer, Prävention sexueller Gewalt und dem inklusiven Arbeiten in der Kinder- und Jugendarbeit. Darüber hinaus wurden auch einige neue Methoden, Kooperationsübungen und Spiele vorgestellt.



Domkapitular em. Jürgen Lenssen war eigens aus Würzburg angereist, um im Rahmen einer spirituellen Einführung in die von ihm neu gestaltete Wallfahrtskirche das Engagement der Ehrenamtlichen zu würdigen: "Vielerorts wird unsere Kirche nur noch verwaltet. Das ist auf dem Volkersberg anders. Die Ehrenamtlichen auf dem Volkersberg geben unserer Kirche und der Jugendbildungsstätte ein lebendiges Gesicht. Dieser Berg lebt. Jeder einzelne ist wichtig", so Lenssen.



Die Angebote wie Tage der Orientierung, Klassengemeinschaftstraining, Hochseilgarten, Zirkusprojekt, Firmwochenenden oder Ferienfreizeiten besuchten im vergangenen Schuljahr rund 5000 Kinder und Jugendliche. Die jährlich über 200 Bildungsveranstaltungen für Kinder und Jugendliche wären alleine durch hauptberuflich angestellte Pädagogen nicht leistbar. Die meisten Angebote werden mit Unterstützung der hauptberuflichen Bildungsreferenten von Ehrenamtlichen eigenständig organisiert und veranstaltet.



So verschieden die Angebote am Volkersberg sind, so unterschiedlich ist auch das Team der dort freiwillig Arbeitenden. Darunter sind Schüler, Studierende aber auch fertig ausgebildete Fachkräfte wie Sozialpädagogen oder Theologen. Die Ehrenamtlichen werden für ihre Arbeit qualifiziert.



Die Jugendbildungsstätte Volkersberg ist immer wieder auf der Suche nach neuen Ehrenamtlichen. Mit dem Motto "Ehrensache!" wurde eine neue Aktion zur Gewinnung neuer Ehrenamtlicher gestartet. Im Frühjahr 2018 werden hierzu Ausbildungen zum Hochseilgartentrainer und Zirkustrainer organisiert. Interessierte können sich per E-Mail unter info@volkersberg.de oder per Telefon unter 09741/913 200 melden.