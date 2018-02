"Tischlein deck dich" für Hilfsbedürftige

Rund 18,4 Millionen Tonnen Lebensmittel werden jedes Jahr in Deutschland weggeworfen. "Vieles davon ist weder zu alt noch verdorben, also viel zu schade für die Tonne", betonte Christine Gehrlein, die Vertrauensfrau der Kirchenverwaltung, bei der Feier zum zehnjährigen Bestehen der Aktion "Tischlein deck dich". Vor zehn Jahren rief die evangelische Kirchengemeinde Wildflecken die Aktion "Tischlein deck dich" für Menschen in finanzieller Not ins Leben. Das Jubiläum feierte die Kirchengemeinde mit den vielen ehrenamtlichen Helfern im Form eines kleinen Festaktes zu dem Christine Gehrlein, die Vertrauensfrau der Kirchenverwaltung, und Hauptorganisatorin Brigitte Schüssler neben dem stellvertretende Bürgermeister Wolfgang Illek auch Pfarrerin Daniele Roth begrüßen konnten.



"Für unsere Kunden war der Weg nach Bad Brückenau einfach zu weit oder nicht umsetzbar", erinnerte Gehrlein an den Hauptbeweggrund zur Einrichtung von "Tischlein deck dich". Nachdem der Kirchenvorstand für das Vorhaben gewonnen war, folgten viele Gespräche mit den Verantwortlichen in den Geschäften von Wildflecken und Umgebung. Dann konnte es endlich losgehen und "Tischlein deck dich" zog in den Verbindungsgang zwischen Pfarrhaus und Kirche ein. Unterstützung habe die Initiative von Anfang auch durch die politische Gemeinde erfahren, dankte Gehrlein.



Scheu und Scham abbauen

Am 12. Februar 2008 wurden zum ersten Mal Lebensmittel an die Kunden ausgegeben. "Unsere Sorge, es könnten keine Anmeldungen kommen war unbegründet. Doch auch hier galt es im Vorfeld viel Scheu und Scham abzubauen und direkt auf die Leute zuzugehen." Mittlerweile seien es rund 120 Personen, die über die Initiative unterstützt werden.



Die Aktion "Tischlein deck dich" bekommt Lebensmittel von den Geschäften, die abgelaufen sind und nicht mehr verkauft werden können, aber zu schade sind zum Wegwerfen. Jeden Tag in der Woche seien die Helfer unterwegs, um in Wildflecken, Bad Brückenau, Bischofsheim, Gersfeld, Schondra und Burkardroth die Waren abzuholen, informierte Gehrlein. Außerdem müssen sie auch noch sortiert und in Kisten vorbereitet werden, je nach Anzahl der Familienmitglieder. Jeden Freitag Nachmittag finde dann die Ausgabe statt. Die Kunden zahlen pro Kiste 1,50 Euro. Um einen Berechtigungsgutschein zu erhalten werden die Einkommensverhältnisse geprüft. In der Regel seien es Empfänger von Hartz IV, Arbeitslosengeld oder Rentner, deren Rente oft zum Leben nicht ausreiche.



Das Jubiläum war auch Gelegenheit sich zu bedanken. Der Dank der Initiatoren galt allen Sponsoren und ehrenamtlichen Helfern. Viele seien schon von Anfang an dabei, doch neue Unterstützer seien jederzeit willkommen. Besonders hob Gehrlein das Engagement der Bevölkerung von Schule und Kindergarten hervor. "Ohne diese Hilfe wäre unsere Gemeinde um vieles ärmer und Tischlein deck dich nicht möglich."



Das konnte Pfarrerin Daniele Roth nur unterstreichen. Sie sieht im "Tischlein deck dich" die Güte und Barmherzigkeit Gottes. Es sei schon ein Wunder, was jeden Freitag im Gemeindehaus bereit stehe und es sei wunderbar wie viele Menschen unendlich viel Kraft, Zeit und Kosten, manchmal auch Nerven investieren, um alles zu organisieren. An erste Stelle stellte sie aber den Dank an Gott. Ihm gebühre der Dank für all die Menschen, die sich einbringen, für die Bereitschaft etwas herzugeben und nicht, was vermutlich einfacher wäre, es gleich wegzuschmeißen. "Es ist Gottes Güte, die durch Sie alle hier sichtbar und spürbar wird." Soziale Verantwortung werde bei "Tischlein deck dich" übernommen, damit Gottes Wort nicht im Gottesdienst bleibe, sondern in der Gesellschaft umgesetzt werde. Sich seelischer und finanzieller Not annehmen, für andere eintreten, Anwalt der Armen sein, manchmal auch zum Belächelten werden, das alles sei "Tischlein deck dich". Auch Widerstand habe die Initiative schon erfahren, manchmal sogar aus den Reihen der Kunden.



Pfarrerin Roth wünschte allen, die bei "Tischlein deck dich" aktiv sind, Gottes Beistand und Segen für die herausfordernde Tätigkeit. Im Namen der Kirchenverwaltung wurde von Arnim Waldau aus Riedenberg eine Tafel mit der Aufschrift "Danke für 10 Jahre Tischlein deck dich" gefertigt und übergeben. Dankesworte sprach auch der stellvertretende Bürgermeister Wolfgang Illek. Die ehrenamtliche Tätigkeit der Nachbarschaftshilfe "Tischlein deck dich" könne nicht hoch genug geschätzt werden. Illek sicherte den Verantwortlichen die weitere Unterstützung der Gemeinde zu.