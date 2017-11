SV Wildflecken stürzt tief in die (Führungs-) Krise

Erneut gerät der traditionsreiche SV Wildflecken in extrem unruhiges Fahrwasser. Der amtierende Vorsitzende Wolfgang Illek fand in der Generalversammlung sehr deutliche Worte: "So kann es in diesem Verein nicht mehr weitergehen. Unter diesen Voraussetzungen stehe ich für ein Amt als Vorsitzender nicht mehr zur Verfügung."



Die andauernde harsche Kritik an den ehrenamtlichen Funktionsträgern, Aktiven und Helfern führe zu sinkender Motivation, so Illek, der sich nach der plötzlichen Amtsniederlegung von Daniel Finn übergangsweise dazu bereit erklärt hatte, die Vereinsgeschäfte zu führen. Derzeit hat der Verein 488 Mitglieder. Immer weniger davon zeigen laut Illek Interesse, überhaupt noch Arbeiten im SV Wildflecken zur übernehmen: "Es sind immer die Gleichen, die alles machen müssen." Und gerade im Bereich Fußball häufen sich die Probleme. "Fußball ist nicht mehr die Nummer eins. Aber nicht alle beim SV Wildflecken haben das bereits verstanden", so Illek. "Wir sind immerhin der zweitgrößte Verein in der Gemeinde. Wir sind ein Verein mit großer Außenwirkung. Und das schaffen wir aber alles nur gemeinsam. Ich weiß im Moment leider nicht, wohin die Reise geht."



Extrem schwierig gestaltete sich die Wahl der gesamten Vereinsführung. Wolfgang Illek wiederholte auf Nachfrage Gutmanns seine Aussage, dass er unter den gegebenen Umständen als erster Vorsitzender künftig nicht mehr zur Verfügung steht. Oliver Masso lehnte eine Kandidatur als zweiter Vorsitzender ab. Sebastian Hauke will zwar weiter im Verein mithelfen, kann aber aus beruflichen und privaten Gründen ein Spitzenamt im Verein nicht stemmen. Die Suche nach Vorsitzenden blieb komplett erfolglos. Auch der wichtige Vergnügungsausschuss konnte nicht gewählt werden. Kassier Horst Tong macht weiter und wurde einstimmig gewählt. Als Schriftführer fungiert weiterhin Ralf Losert, der von Beisitzer Ralf Benkert bei der Protokollführung unterstützt wird. Auch andere Funktionen wie Kassenprüfung und Mitgliederverwaltung bleiben in bewährten Händen.



"Ein Verein braucht aber mindestens einen Vorsitzenden, sonst muss er früher oder später aufgelöst werden. Und das hätte fatale Folgen, wenn man nur einmal an das gesamte Vereinsvermögen denkt", so Gutmann. Der amtierende Vorsitzende Illek verteidigte seinen Entschluss: "Es ist nicht das Ziel, den Verein an die Wand zu fahren. Das will hier niemand. Aber wir können nicht mehr so weitermachen. Es ist nicht das Ziel der amtierenden Vorstandschaft, dem Verein irgendwie zu schaden. Wir wollen den Verein natürlich nicht auflösen. Aber es war an der Zeit zu sagen, dass es nicht mehr so weitergeht."





Schlechter Zustand

Abschließend ging es um die Sanierung der Küche im Sportheim. "Wir müssten dringend die Küche modernisieren, sie ist in einem schlechten Zustand. Hierbei geht es um mehrere zehntausend Euro", erklärte Illek. In einem Grundsatzbeschluss stimmten die anwesenden Mitglieder für die Investition. Bis Ende Januar soll eine Kostenschätzung vorliegen. Bis zur nächsten Mitgliederversammlung bleibt Illek geschäftsführend im Amt. "Die Versammlung wird erst im kommenden Jahr stattfinden, voraussichtlich im Januar", so Illek.



Bürgermeister Gerd Kleinhenz (PWW) machte kurz vor Mitternacht kaum noch Umschweife: "Der Verein ist in einer Krise. 488 Mitglieder haben auch Pflichten, nicht nur Rechte. Es muss eine Führung gefunden werden. Der SV Wildflecken braucht eine funktionierende Vorstandschaft. Ich habe Hoffnung, dass das gelingt. Es gibt noch Leute, die sich im Verein engagieren wollen."



In den umfangreichen Berichten der Abteilungen ging es zunächst um den regulären Trainings- beziehungsweise Spielbetrieb. Weil die Turnhalle im Ort bereits abgerissen ist und in den kommenden Monaten neu gebaut wird, ist zum Beispiel die Gymnastikgruppe in das SV-Sportheim umgezogen. In der Fußballabteilung ist die Spielgemeinschaft mit dem SCK Oberwildflecken mittlerweile komplett zerbrochen. Dem SV Wildflecken blieb daher nichts anderes übrig, als die wenigen verbliebenen Kicker an andere Vereine zum Beispiel in Schondra, Riedenberg, Oberbach oder Römershag auszuleihen. Eine eigene erste Mannschaft kann derzeit nicht für den regulären Spielbetrieb gemeldet werden. Allerdings gelang in diesem Jahr die Wiederbelebung des traditionsreichen Peter-Manger-Gedächtsnisturniers mit zahlreichen namhaften Juniorenmannschaften, zum Beispiel TSG Hoffenheim, FC Nürnberg oder auch Würzburger FV und FC Schweinfurt 05.



Umfangreiche Aktivitäten

Jürgen Peterek berichtete über die umfangreichen Aktivitäten im Bereich Juniorenfußball. "Wir haben zumindest wieder Hoffnung, dass wir eine gute Basis für die Zukunft legen können", so Peterek.

Der SV Wildflecken ist weiterhin ein geradezu klassischer Breitensportverein mit zahlreichen total unterschiedlichen Sportarten wie Ju-Jutsu, Kinderturnen, Leichtathletik, Schach, Tischtennis, Schützensport oder auch Volleyball. Bei den Aktiven kommen Sportler auch aus der Region und sogar von viel weiter her, um beim SV ihren Sport auszuüben. Zum Beispiel in der Tischtennisabteilung nehmen auch zahlreiche Aktive aus Oberbach im Spielbetrieb teil. "Die Zusammenarbeit klappt hervorragend. Die Spieler aus Oberbach sind eine tolle Ergänzung und immer beim Training mit Feuereifer dabei", so Achim Mathes, der die ortsübergreifende Kooperation als vollkommen problemlos und unkompliziert beschrieb. "Die Stimmung ist hervorragend", so Mathes. Als neue sportliche Aktivität kam vor kurzer Zeit auch der Dartsport hinzu. In einigen Abteilungen vergrößern sich seit Jahren die Personalprobleme. "Wir sind ein kleiner Haufen, das macht es natürlich schwierig, größere Veranstaltungen zu organisieren", sagte zum Beispiel Schützenmeister Peter Nietsch. "Aber die Stimmung ist immer noch gut, auch wenn die Mannschaft nicht ganz an die Leistungen vergangener Jahre anknüpfen kann", so Nietsch. Bei der Volleyball-Abteilung sind unterdessen dunkle Wolken aufgezogen: "Wir befinden uns in einer sehr schweren Krise", sagte Andrej Kramlich niedergeschlagen. Weil die erfahrenen Volleyballerinnen nicht mehr zum Training kommen, muss Kramlich einen kompletten Neuaufbau mit jüngeren Sportlerinnen versuchen. "Vielleicht können wir in zehn Jahren wieder am Spielbetrieb teilnehmen."





Die turnusmäßigen Neuwahlen leitete Alt-Bürgermeister Walter Gutmann, der zunächst auf die bewegte Geschichte des SV Wildflecken einging. Bei den zahlreichen Abteilungsleitern gestalteten sich die Wahlen noch ziemlich problemlos, weil fast alle Funktionsträger in bewährter Weise weitermachen. Lediglich in der Fußballabteilung der Herren machte eine Wahl keinen Sinn, weil die Mannschaft derzeit gar nicht besteht und eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs in den kommenden Monaten auch nicht möglich beziehungsweise realistisch ist.



Für die Abteilung Aerobic und Damengymnastik wurden zum Beispiel Annette Raab, Sabine Frank und Christine Gehrlein als Abteilungsleiterinnen wiedergewählt. Den Juniorenbereich Fußball leitet auch weiterhin Harald Möller. Bei den "Alten Herren" im Fußball bleibt John Collins Abteilungsleiter. An der Spitze der Ju-Jutsu-Abteilung steht weiterhin Gerhard Höhl. Kevin Morin und Daniela Helfrich wurden zu Abteilungsleitern im Bereich Kinderturnen gewählt. Volker Zinn steht wie bisher an der Spitze der Schachabteilung. Bei der Schützenabteilung bleibt Peter Nietsch Abteilungsleiter mit seinem Stellvertreter Paul Gundelach. Vinzenz Dernbach wurde erneut zum Abteilungsleiter der Tischtennisabteilung gewählt. Andrej Kramlich macht als Abteilungsleiter im Bereich Volleyball weiter und möchte sich eine neue Mannschaft aufbauen.