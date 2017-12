Stolz auf schönste und schnellste Tauben

Die Reiserichtung für die Distanzflüge der Reisevereinigung Bad Kissingen ist Westen, und der Wettbewerb begann mit dem ersten Wertungsflug für Alttauben am 6. Mai in Bruchsal bei einer Entfernung von 156 Kilometern. Auf diesem Wertungsflug brachten 42 aktive Züchter 2061 Tauben zum Einsatz. Diesen gewann die Schlaggemeinschaft Armin und Brigitte Sauermann aus Oberleichtersbach. Die Altflüge endeten für die Alttauben am 29. Juli mit mit dem weitesten Wertungsflug, mit einer Entfernung von 603 Kilometern. Diese Wertung konnte ebenfalls die Schlaggemeinschaft Armin und Brigitte Sauermann für sich entscheiden. Die Distanzflüge der Alttauben umfassen ein Reiseprogramm von 13 Wertungsflügen mit Entfernungen von 150, 250, 300, 400, 500 und 600 Kilometern. Die Meisterschaft wird mit den fünf besten Alttauben auf allen Wertungsflügen für alle älteren Mitglieder ausgetragen. Die Einjährigen-Meisterschaft wird nach den gleichen Bedingungen gewertet. Die Jugendmeisterschaft umfasst das selbe Programm, aber nur mit drei Wertungstauben.



Nach dem Programm der Altflüge erfolgten fünf Distanzflüge für Jungtauben des Geburtsjahres 2017

Diese begannen am 19. August bei einer Entfernung von 110 Kilometern in Mosbach. Es gewann der Sportfreund aus Hammelburg Bernd Bindrum bei 1214 gesetzten Tauben. Leider konnte aufgrund der Wetterumstände und des umsichtigen Handelns der Flugleiter der letzte und damit fünfte Wertungsflug nicht durchgeführt werden.



Ergebnisse

Die ersten drei Meister der Reisevereinigung Bad Kissingen mit den Alttauben waren: 1. Waldemar Brand aus Euerdorf, 55 Preise und 20.868 Kilometer, 2. Schlaggemeinschaft Edgar und Karin Halbig aus Katzenbach, mit 53 Preise und 20.288 Kilometer, 3. Gerhard Fröhlich aus Frankenbrunn, 54 Preisen und 19.777 Kilometer.



Meister mit den einjährigen Tauben: 1. Schlaggemeinschaft Edgar und Karin Halbig, 43 Preise und 16.242 Kilometer, 2. Waldemar Brand, 42 Preise und 16.192 Kilometer, 3. Herbert Koreck aus Hammelburg, 38 Preise und 14.936 Kilometer.



Meister mit den Jungtauben: 1. Edgar und Karin Halbig, 20 Preise und 3770 Kilometer, 2. Waldemar Brand, 19 Preise und 3616 Kilometer, 3. Gerhard Fröhlich, 19 Preise und 3530 Kilometer



Jugendmeisterschaft: 1. Schlaggemeinschaft Horst Söder mit Philip und Lukas aus Oberthulba,

2. Schlaggemeinschaft Ewald Moritz, Nils Schlereth und Pjotr Sojda aus Garitz, 3. Eric Spahn aus Schönderling.



Schau der besten und schönsten Tauben

An die Siegerehrung war eine Schau der besten und schönsten Tauben angeschlossen.

In dieser Schau standen 185 Tauben, die in folgenden Klassen eingeteilt waren: Sonderschau der Meisterschaftstauben, die 15 Meister der Alttauben haben ihre fünf besten Tauben

ausgestellt. Alttaubenklasse Männchen und Weibchen, eine Einjährigen-Klasse Männchen und Weibchen sowie eine Jungtierklasse Männchen und Weibchen.



Männchen und Weibchen werden getrennt von den Preisrichtern bewertet. Preisrichter waren Clemens Fuchs aus Reichenbach, Herrmann Wolf aus Eltingshausen und Waldemar

Wiener aus Bad Neustadt.



Bei der Bewertung der Tauben kommt es auf fünf Punkte an: Beurteilung im Käfig, der Gesamteindruck, das Auge und der Kopf (maximal 9 Punkte), Beurteilung in der Hand, der Knochenbau, das Brustbein und das Becken (maximal 9), Form und Festigkeit des Rückens (maximal 19), Muskulatur, Harmonie und Gleichgewicht des Körpers (maximal 29) und Flügel, Schwanz und Qualität des Gefieders (maximal 29). Als Höchstpunktzahl sind 95 Punkte erreichbar.



Das schönste Männchen dieser Ausstellung hatte die Schlaggemeinschaft Mathias und Philipp

Drilling und Böhm Herbert aus Hammelburg. Ebenfalls wurden sie Sieger in der Meisterklasse. Das schönste Weibchen der Ausstellung besaß die Schlaggemeinschaft Werner und Volker Matthes

aus Diebach. Sie wurden auch Gesamtsieger der Alt- und einjährigen Tauben. Gesamtsieger bei den Jungtauben wurde Manfred Pfülb aus Schondra.

Leider hat das Wetter am 2. Advent nicht mitgespielt, dann wäre diese sehr interessante

Veranstaltung besser besucht gewesen.