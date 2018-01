Stets treu und zuverlässig: Schönderlinger Küster verabschiedet

Der Applaus der Kirchenbesucher war langanhaltend und spürbar herzlich: Im Rahmen des Sonntag-Vorabend-Gottesdienstes wurde Uwe Spahn nach 27 Jahren als Küster der St.-Josef-Kirche in Schönderling verabschiedet. Aus persönlichen Gründen - er ist umgezogen - kann er seinen Dienst nicht mehr ausführen.



"Ich habe erleben dürfen, wie Sie in Treue und Zuverlässigkeit diesen Dienst mitgetragen haben", bedankte sich Pfarrer Armin Haas bei dem scheidenden Küster für seine Freundlichkeit und seine Diskretion. Es bedürfe so manches Mal Verzicht und Opfer, um immer rechtzeitig in der Sakristei zu sein. Sein Dank galt auch Spahns Arbeitgeber, der dies immer wieder ermöglicht habe. Auch seine Eltern, Heinrich und Maria Spahn, hätten stets versucht, ihrem Sohn den Rücken freizuhalten, und seine Ehefrau Maria habe ebenfalls Verständnis entgegengebracht.



Für Vertreter selbst gesorgt

Für einen "Vertreter" habe Uwe Spahn selbst gesorgt, beizeiten ging der einstige Ministrant Christian Gerlach "bei ihm in die Lehre". Spahn selbst hatte den Küsterdienst von Ludwig Gerlach übernommen, wie dem kurzen Rückblick des Kirchenpflegers Reinhard Müller zu entnehmen war.



Bereits 1991 begann er mit dem Küsterdienst, zunächst nur an Werktagen oder als Vertreter an den Sonntagen, seit 1993 oder 1994 - "so genau wissen wir das gar nicht mehr", so Müller - übernahm er dann den Dienst vollständig. Er sei nie ein Mann der lauten Töne gewesen, gewissenhaft und zuverlässig habe er sich stets um alles gekümmert: Ob es darum ging, das ewige Licht rechtzeitig zu erneuern, ob die Kerzen beziehungsweise Birnen ausgewechselt oder das Läutwerk neu programmiert werden musste. Als kleinen Dank für sein großes Engagement überreichte der Kirchenpfleger einen Gutschein für den Kreuzberg.



Nachfolgeregelung gefunden

Und trotz aller Wehmut gibt es dankenswerter Weise eine gelungene Nachfolgeregelung: Marianne Müller bemühte sich, und es gelang ihr, dass neben ihr noch Waltraud Beck, Brigitte Wießner,Christian Gerlach und Florian Beck dieses wertvolle Ehrenamt übernehmen. "Schön, dass Sie diese Veränderung mutig wahrnehmen", ist auch Pfarrer Haas froh über diese Lösung. Und was sagt Uwe Spahn selbst? "Das Schwierigste waren immer die Beerdigungen, dass ich da auch rechtzeitig da war" - ansonsten habe er es einfach immer gern gemacht ...