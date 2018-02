Steffi List, Mad Bob und die Egerländer Blasmusik in der Wandelhalle des Staatsbads

Steffi List gibt ihr zweites Konzert in der Wandelhalle im Staatsbad: Am Donnerstag, 1. März, 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr), steht sie gemeinsam mit Thomas Bickel, alias Mad Bob, auf der Bühne. Sie präsentieren Rock, Pop und Oldies. Die Schweinfurter Sängerin und Songwriterin ist in der Region bestens bekannt und längst kein Geheimtipp mehr. Seit ihrer Teilnahme bei Stefan Raabs Castingshow im Jahr 2008, bei der sie den dritten Platz belegte. Sie ist auch national keine Unbekannte mehr. Die Künstlerin lässt sich in keine musikalische Schublade stecken. Fünf Alben und 20 Jahre später hat sie den Anspruch sich immer noch, immer wieder musikalisch neu zu erfinden und trotzdem sich selbst treu zu bleiben auf ihrer Deutschland-Tournee.



Wenn die Musi spielt: Dann ist es Sonntag, 4. März, 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr), und zünftige, böhmische Unterhaltungsmusik hallt durch die Wandelhalle. Die Egerländer Blasmusik lässt hier mehrfach im Jahresverlauf die Herzen von Volksmusikfans höher schlagen. "Musik ist das Schönste auf der Welt, und Musikant zu sein, ist Gottes Segen", ein Zitat des bekannten Dirigent Ernst Mosch. Diese Freude an der böhmischen Blasmusik zeigen die Musikanten aus dem unterfränkisch-rhönerischen Raum seit 32 Jahren. Mit Begeisterung präsentieren sie böhmische Blasmusik und sind erst mit sich zufrieden, wenn auch der Funke der Begeisterung auf das Publikum überspringt. Bundesweit bekannt ist die "Egerländer Blasmusik" durch die Teilnahme an den verschiedenen Rundfunksendungen Land auf, Land ab.