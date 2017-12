Stefan Thede neuer Blitzschach- und Ortsmeister

Der Vorsitzende der Schachabteilung, Volker Zinn, zog eine kurze Bilanz und dankte allen Spielern für ihren außerordentlichen Einsatz. Und er begrüßte besonders Stefan Thede, bisher Spieler bei den Schachfreunden Frankfurt 1921, der die Schachabteilung ab der nächsten Wettkampfsaison verstärken wird. Thede stellt sich auch für ein regelmäßiges Training der Spieler zur Verfügung.



Alle Partien gewonnen

Bei der Blitzschachmeisterschaft belegte Stefan Thede souverän den ersten Platz, indem er alle Spiele für sich entschied. Paul Asselborn errang Platz zwei und musste sich nur dem Erstplatzierten Thede geschlagen geben. Marek Jagos auf Rang drei verlor je nur ein Spiel gegen die beiden Erstplatzierten.



Auch die Ortsmeisterschaft führte Stefan Thede souverän an und musste lediglich einen halben Punkt an Marek Jagos abgeben, der ein Remis gegen ihn erreichte. Paul Asselborn verlor als Zweitplatzierter nur ein Spiel gegen den führenden Thede und Marco Stein, der auf Rang drei einkam, musste sich Thede und Asselborn geschlagen geben und mit einem Remis einen halben Punkt an Martin Eisenmann abgeben.



Vier Pokale abgeräumt

Mit vier Pokalen im Arm kam Stefan Thede von der Siegerehrung: mit den Pokalen als Gewinner der Blitzschach- und Ortsmeisterschaft sowie den Wanderpokalen der Blitzschach- und der Ortsmeisterschaft. Er bemerkte humorig, dass ihm das in seiner Spielerlaufbahn noch nicht passiert sei. Anschließenden fand der Abend einen schönen gemeinsamen Ausklang.