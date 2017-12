Stars im Staatsbad

So viele bekannte Gesichter auf einmal hat das Publikum in Bad Brückenau wahrscheinlich noch nie gesehen. Insgesamt zehn aktuelle Stars der Schlager- und Volksmusikbranche gaben sich bei der "Weihnacht mit Stefan Mross" ein Stelldichein. Bei der über drei Stunden dauernden Veranstaltung zog jeder Interpret alle Register seines Könnens und überraschte die Zuschauer zudem mit mancher unerwarteten Einlage.



"Der kommt in echt ja noch sympathischer rüber als im Fernsehen", war beispielsweise von einer Dame aus den ersten Reihen zu hören, als Gastgeber Stefan Mross die Bühne betrat. Seit fast 30 Jahren im Showgeschäft, weiß der Moderator, Sänger und Musiker mittlerweile ganz genau, wie er sofort den Draht zu seinen Fans findet. Er ist Profi genug, sich auch im Vorfeld mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut zu machen. Mit der Bemerkung, er habe in Bad Brückenau leider vergeblich den Weihnachtsmarkt gesucht, hatte er schon die ersten Lacher auf seiner Seite.



"Im ersten Teil des Programms werden Sie uns so erleben, wie Sie uns kennen", versprach der 42-jährige Moderator. Und nach der Pause würden alle Akteure eine etwas andere Seite zeigen, mit der die Vorfreude auf das Weihnachtsfest geweckt werden sollte.



Als "Newcomer des Jahres" gilt Jonathan Zelter. Ruhige Klänge und besinnliche Texte lässt der Mann am Klavier zu einer beeindruckenden Symbiose verschmelzen. Dass diese Art der Darbietung des Künstlers, der alle Stücke selbst schreibt, auch bei jüngeren Leuten ankommt, beweist eine beeindruckende Zahl. Innerhalb kürzester Zeit hatte er mit einem Musikvideo über zwei Millionen Aufrufe bei Youtube.



Eine geballte Ladung Schlager präsentierte Liane. Während sie in einem Lied nur noch die Sonne in ihr Herz lassen wollte, musste sie bei der nächsten Nummer feststellen, dass es aber durchaus auch "Licht und Schatten" gibt. Von poppig bis romantisch reicht das Repertoire der Hitparaden-Stürmerin.



Im Nu zum Festzelt verwandelte sich die Wandelhalle, als "Geri, der Klostertaler" die Bühne im wahrsten Sinne des Wortes eroberte. Was dieser charmante Temperamentsbolzen mit Akkordeon, Dudelsack, Alphorn und seiner voluminösen Stimme zu Gehör bringt, lässt richtige Partystimmung aufkommen. Es bedurfte keiner extra Aufforderung, das Publikum sang und schunkelte vom ersten Moment an begeistert mit.



Und dann kam der Augenblick, dem auch die Fans in Bad Brückenau mit Spannung entgegengefiebert hatten. Stefan Mross sang im Duett zusammen mit seiner Freundin, der DSDS-Teilnehmerin Anna-Carina Woitschack. Zu den Höhepunkten des Abends zählte zweifellos ihre Version von "Felicidad", dem Evergreen von Al Bano und Romina Power. Dabei wurde ganz offensichtlich, dass es zwischen Mross und Woitschack nicht nur beruflich läuft, sondern auch privat alles im Lot ist. Verliebte Blicke, Küsschen und Händchenhalten sprachen Bände.



Da sage noch einmal jemand, dass die Schweizer langweilig und behäbig sind. Zumindest Oesch´s die Dritten bewiesen bei ihrem Gastspiel in der Rhön das komplette Gegenteil. Unter dem Motto "Jodelzirkus" brennt diese Schweizer Volksmusikfamilie ein wahres Feuerwerk der guten Laune ab, wobei ihr ganz spezielles Heimatgefühl bei den Interpretationen einen hohen Stellenwert einnimmt.



Souverän moderiert Entertainer Mross die einzelnen Darbietungen. Er findet geschickt die nötige Balance zwischen witzigen Anekdoten sowie Erzählungen und Gedichten, die zum Nachdenken anregen. Das Publikum erfährt darüber hinaus in humorvoller Weise einige Dinge aus dem Privatleben der auftretenden Akteure. Und singen kann der 42-jährige ja schließlich auch noch.



Der zweite Teil des Programms wird dann zu einer einzigen großen Weihnachtsfeier mit bekannten Liedern und Musikstücken aus aller Welt. Da zeigen die Künstler in trauter Gemeinsamkeit, dass sie viel mehr als nur Stimmung und Party können. Ein Hauch von festlicher Besinnlichkeit weht durch die Wandelhalle. Als dann Mross noch zur Trompete greift, dem Instrument, das ihn in frühester Jugend bekannt gemacht hat, erhält die Veranstaltung ihr sprichwörtliches I-Tüpfelchen. Mit einem gemeinsam mit dem Publikum gesungenen Lied und der lautstark geforderten Zugabe klingt die 16-tägige Tournee unter dem Motto "Weihnacht mit Stefan Mross" kurz vor Heiligabend in Bad Brückenau aus.