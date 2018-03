Stabilisierung der Oberbacher Mitglieder auf hohem Niveau

Auf ein sehr erfolgreiches Wanderjahr konnte der Vorsitzende des Rhönklub Zweigvereins Oberbach, Roland Heublein, zurückblicken. 45 Wandernadeln wurden in diesem Zeitraum erwandert und den Aktiven des Rhönklub-Zweigvereins Oberbach bei der Jahreshauptversammlung überreicht. Das ist eine deutliche Steigerung gegenüber den vergangenen Jahren. Dabei hatte Christl Lößer einen Spitzenwert von 26,5 Punkten erreicht.



Der Mitgliederstand zum Jahresende betrug 615 Mitglieder gegenüber 610 Mitgliedern im Vorjahr. Der Vorsitzende sieht hier eine Stabilisierung des Mitgliederbestands auf hohem Niveau.



Viele Angebote für alle

Insgesamt gab es wieder viele Angebote für Jung und Alt, die der Zweigverein für seine Mitglieder bereithielt. Es fanden 2017 insgesamt 53 Halbtags-, elf Ganztags- und drei Mehrtageswanderungen statt. Diese untergliederten sich in 33 Standard-, drei naturkundliche, sechs kulturelle, vier Familien- und zwei Jugendwanderungen. Dazu kamen noch 27 Seniorenwanderungen, die von der Seniorenbeauftragten Rosi Schrenk durchgeführt wurden.



Höhepunkte des abgelaufenen Jahres waren die fünftägige Reise nach Irland, die Drei-Tages-Wanderung im Berchtesgadener Land und die mehrtägige Wanderung auf Sylt, die 16 Teilnehmer auch durchs Wattenmeer führte. Weitere Busreisen mit großer Teilnehmerzahl waren die "Fahrt ins Blaue" sowie die Weihnachtsmarktfahrt nach Weimar und Erfurt. Gut besucht waren auch der Hüttenfasching, die 1.- Mai-Feier, die Hüttengaudi, der Grillabend, sowie das Oktoberfest, alles Veranstaltungen an und in der Oberbacher Hütte am Gebirgsstein. Die Familienwarte kümmerten sich um die Organisation der Ostereiersuche am Ostermontag und die Weihnachtsfeier mit Fackelwanderung, welche ebenfalls am Gebirgsstein durchgeführt wurden.

Um den Bestand der Wanderwege zu sichern, unterhält der Rhönklub-Zweigverein in Oberbach eine Gesamtstrecke von rund 35 Kilometern. Für die Instandsetzung der Wanderwege seien die Mitglieder im letzten Jahr ehrenamtlich 72 Arbeitsstunden im Einsatz gewesen, um Windbrüche zu beseitigen, Markierungen neu zu überholen, Wege und Pfäde von Unrat zu säubern, sowie Mäharbeiten durchzuführen, berichtete der Wegewart Rainer Rüttiger.



Sänger stellen Können unter Beweis

Die Sänger der Schwarzen Berge, eine Abteilung des Zweigvereins, haben ihr Können beim Sängertreffen in Bad Bocklet sowie in Schmalnau und bei einem Konzert im Haus des Gastes unter Beweis gestellt. Die Sänger bestehen derzeit aus 24 Männern, die sich fast jede Woche zum Probesingen getroffen haben. Mittlerweile wird der Entfernungsradius der Einladungen zu anderen Gesangvereinen immer größer.



Die zwei Damengymnastikgruppen haben sich jeweils 46- beziehungsweise 37 Mal im Jahr getroffen.



Am Wanderheim wurden im Dachgeschoss zwei Räume und ein Abstellraum neu hergerichtet sowie die üblichen Unterhaltungsarbeiten durchgeführt, berichtet der Hüttenwart Albert Hüther.



"Ach so geht's!", war der Titel der Theateraufführungen im vergangenen Jahr, die diesmal sogar auf zwei Bühnen stattfanden. Alle sechs Aufführungen waren komplett ausverkauft. Mittlerweile kommen Anfragen aus Fulda und darüber hinaus, so der Leiter der Theatergruppe des ZV Oberbach, Matthias Bachmann, in seinem Bericht. Die Mannschaft besteht mittlerweile aus 38 Personen, die 2017 auch das zehnjährige Bestehen feiern konnte.



Der Vorsitzende verlieh Urkunden für 25-jährige Mitgliedschaft an Sigmund Gleisner und Stefan Dziadek, Gertrud Gleisner und Michael Atzler konnten nicht anwesend sein. Für 40-jährige Vereinszugehörigkeit wurden geehrt: Ingrid Dziadek, Waltraud Kirchner und Adolf Lieb. Monika Lieb, Dorothea Rüttiger und Anton Rüttiger konnten Ihre Urkunden leider nicht vor Ort entgegen nehmen.



Programm für 2018 vorgestellt

Besonderer Dank ergeht an die Firma Rhöncooking. Diese hat die Kosten für die Erstellung des Wanderplans 2018 übernommen. Hierbei erläuterte Roland Heublein die Planungen für 2018.

Ein Teil des Jahresprogramms ist bereits abgespult, dazu zählen der Hüttenfasching sowie die Wanderungen zum Wanderheim am Gebirgsstein. Die üblichen Termine im Jahresablauf sind das Ostereiersuchen am Gebirgsstein, das 1. Mai-Fest, das Oktoberfest sowie der Grillabend und die Hüttengaudi im Wanderheim. Besondere Wanderungen sind die Wellness-Wanderung, die Drei- Tages-Wanderung um Garmisch und der Zugspitze. Zusätzlich findet noch eine Fahrt mit dem SC Oberbach zum Weinfest in Homberg und die zweitägige Weihnachtsmarkt-Fahrt nach Heidelberg und Mainz statt. Darüber hinaus gibt es noch weitere Wanderungen, die im Wanderplan (Druckversion) sowie auf der Internetseite des Zweigvereins Oberbach, http://www.rhoenklub-oberbach.de/wanderplan.html, ersichtlich sind.



Zum Abschluss lobte Wildfleckens Bürgermeister Gerd Kleinhenz den Rhönklub-ZV Oberbach für seine tolle Jugendarbeit, auch, dass immer neue Trends, wie die Wellness Wanderung und die Umsetzung neuer Ideen, verfolgt würden. Das breite Spektrum der verschiedenen Abteilungen seien eine sehr große Bereicherung für das Leben in Oberbach. Kleinhenz bedankte sich bei Roland Heublein und wünschte viel Erfolg für den Oberbacher Rhönklub Zweigverein mit all seinen Unternehmungen.





