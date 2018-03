Slaven Kozica neuer Jugendwart des TC Blau-Weiß Bad Brückenau

Der Vorsitzende TC Blau-Weiß Bad Brückenau, Klaus Romeis, dankte in seinem Jahresrückblick den Helfern für die Unterstützung bei der Arbeit im Verein. 2017 stand insbesondere die Renovierung des Tennisheims im Vordergrund. 2018 besteht der Tennisclub 70 Jahre. Dieses Jubiläum soll mit einem kleinen Fest im Sommer gefeiert werden.



Ein weiterer Tagesordnungspunkt waren die Neuwahlen des Vorstandes. Zur Wiederwahl stellte sich der gesamte Vorstand, mit Ausnahme des Jugendwarts: Herbert Becher trat nicht mehr an. Slaven Kozica wurde sein Nachfolger. Er ist zudem Trainer im Tennisclub und so hervorragend geeignet für diesen Posten.



Die Arbeiten auf den Freiplätzen werden voraussichtlich Anfang April in Angriff genommen, damit der Spielbetrieb spätestens zum Beginn der Medenrunde aufgenommen werden kann.



120 Mitglieder

In ihrem Tätigkeitsbericht gab die Kassiererin Erika Hänlein einen Überblick über die finanzielle Situation des Vereins mit derzeit 120 Mitgliedern. Sportwart Christian Gerhäuser freute sich, dass 2018 wieder eine erste Herrenmannschaft gemeldet werden kann. Als großen Erfolg hob er den ersten Platz der Mannschaft Herren 50 hervor, die ungeschlagen in die Bezirksliga aufgestiegen ist. Die Damenmannschaft musste leider in die Kreisklasse absteigen. Sie beendete die Saison unglücklich auf dem siebten Platz, punktgleich mit weiteren vier Mannschaften.