Schondraer Wehr setzt auf Feuerwehrfrauen

Die Schondraer Feuerwehr setzt zunehmend auf Feuerwehrfrauen. Kommandant Harald Schüssler betonte vor Kurzem auf der Jahresversammlung, dass es nicht immer einfach sei, ausreichend Feuerwehrleute für die Einsätze zusammen zu bekommen, da die meisten Männer tagsüber nicht im Ort arbeiten. 2017 waren die Floriansjünger zu 32 Einsätzen ausgerückt, davon 14 technische Hilfeleistungen, 10 Brandeinsätzen und 8 Verkehrsabsicherungen. "Bei einem Dachstuhlbrand in Schondra im Mai 2017 konnte durch den beherzten Einsatz von drei Feuerwehrfrauen Schlimmeres verhindert werden. Ohne die drei Frauen hätten wir den Brand nicht so schnell unter Kontrolle bringen können", lobte der Kommandant den Einsatz.



Höhepunkt des vergangenen Jahres war der Einführung und Segnung des neuen Einsatzfahrzeugs. Das Fahrzeug erfordere eine außerordentliche Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung seitens der Einsatzkräfte. "In den letzten Monaten haben wir uns mit den technischen Möglichkeiten vertraut gemacht", berichtete Schüssler. Das Fahrzeug gebe der Wehr bessere Optionen bei der Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung, sei aber für alle auch eine besondere Herausforderung: "Denn nur wenn wir uns entsprechend schulen, können wir das neue Fahrzeug mit seinen neuen technischen Möglichkeit optimal nutzen."



Das neue Feuerwehrauto wurde während des Backofenfestes eingeweiht. Der erste Einsatz kam schneller als gedacht, erzählte der Kommandant: "Das neue Fahrzeug stand vor dem Festzelt mit Blumen geschmückt, als die Einsatzmeldung kam. Da haben wir den Blumenschmuck abgenommen und sind ausgerückt." Eine in Brand geratene Zugmaschine an der Raststätte Rhön musste gelöscht werden.



Der zweite Kommandant und Vorsitzende des Feuerwehrvereins Rainer Förg blickte auf die Veranstaltungen im vergangenen Jahr zurück, zu denen unter anderem die Mitorganisation des Kinderfaschings und die Ausrichtung des Backofenfestes mit dem Musikverein gehörten. Als Jugendleiter berichtete Förg über sechs Neuzugänge bei der Jugendfeuerwehr. Über 15 Gruppenübungen sowie eine 24 Stunden-Übung mit Besichtigung der Kläranlage zeige die Einsatzbereitschaft der Nachwuchskräfte: "Gerade auch wegen der guten Zusammenarbeit mit Gemeindearbeiter Michael Wiegand konnten die Jugendlichen die Bedeutung einer funktionierenden Trinkwasserversorgung kennenlernen", sagte Jörg. Aufgrund besonderer Leistungsbereitschaft und erfolgreicher Teilnahme bei allen Übungen wurde Luca Vogler aus Schondra als Jungfeuerwehrmann des Jahres ausgezeichnet.



In der Schondraer Wehr sind 16 Kameraden als Atemschutzträger ausgebildet. Der Sprecher der Atemschutzträger, Timo Schuhmann, legte aus beruflichen Gründen das Amt niederleg. Nachfolger wird sein bisheriger Stellvertreter Dirk Schuhmann.



Kommandant Harald Schüssler freute sich mehrere Ernennungen und Beförderungen in der Schondraer Wehr auszusprechen: Moritz Schuhmann und Fabian Scheller aus der Jungfeuerwehr wurden in den aktiven Dienst aufgenommen. Maximilian Martin erhielt seine Ernennung zum Oberfeuerwehrmann. Matthias Müller wurde nach erfolgreicher Ausbildung von Kommandant Schüssler zum Löschmeister befördert. Als Vertrauensleute wurden Burkard Beck (Wiederwahl) und Josef Schuhmann gewählt.



Als Vorsitzender des Feuerwehrwehrvereins würdigte Förg mehrere langjährige Mitglieder: Thomas Ebert, Heiko Schuhmann und Peter Wirth wurden für 30 Jahre, Karl Schneider und Leonhard Kleinhenz für 50 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Sowohl Kreisbrandmeister Volker Hägerich als auch Bürgermeister Bernold Martin lobten den ehrenamtlichen Dienst der Feuerwehrkameraden für die Allgemeinheit. Auch die Rekrutierung von Frauen in den aktiven Feuerwehrdienst wurde wegen der großen Zahl der Berufspendler als notwendige Maßnahme gesehen, die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr sicher zu stellen.



Schwerpunkte im kommenden Jahr sind zahlreiche Fortbildungen sowie Termine im Rahmen des Veranstaltungskalenders des Marktes Schondra. Der aktuelle Terminkalender ist auf der neuen Homepage der Freiwilligen Feuerwehr Schondra veröffentlicht: www.schondra.feuerwehren.bayern