Schondra: Neues Fahrzeug mit lokalem Logo

Mit einem Festumzug durch das Dorf wurde das neue HLF 20 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) der Freiwilligen Feuerwehr Schondra den Bürgern vorgestellt. An die 60 Menschen hatten sich an der Brunnenstraße versammelt. Auch die Wehren aus Schönderling und Singenrain warteten an der Auffahrt zur Autobahn auf das neue Schmuckstück. Gegen 19.30 Uhr waren Martinshörner zu hören. Musikalisch umrahmt vom Schondraer Musikverein wurde das neue Fahrzeug im Konvoi von Schondraer, Singenrainer und Schönderlinger Wehren durch das Dorf zum Feuerwehrhaus begleitet.



Im Rahmen eines Festaktes überreichte Bürgermeister Bernold Martin (CSU) die Schlüssel des neuen Fahrzeuges an Kommandant Harald Schüssler. "Ich wünsche euch mit dem neuen Fahrzeug viel Erfolg bei euren Einsätzen. Kommt alle wieder gesund nach Hause!" Schüssler und sein Stellvertretert Rainer Förg waren sichtlich stolz über das neue HLF 20. "Wenn wir ein neues Fahrzeug in Betrieb nehmen können, dann ist das wie die Geburt eines Kindes."



Fahrgestell 18 Tonnen schwer

Neugierig wurde das neue HLF von allen Seiten begutachtet und ausführlich von den beiden Kommandanten vorgestellt. "Bei unserem neuen HLF 20 handelt es sich um ein 18 Tonnen-Fahrgestell der Firma Man und einem Aufbau der Firma Rosenbauer aus Luckenwalde. Mit einer 340 PS Maschine, 2000 Liter Löschwasser und 125 Liter Schaum ist das Fahrzeug für unsere Bedürfnisse optimal ausgerüstet", erklärt Rainer Förg, 2. Kommandant der Wehr und Vorsitzender des Feuerwehrvereins Schondra. Zusammen mit der Firma Rosenbauer habe man die Ausrüstung des Fahrzeug für die Anforderungen vor Ort speziell zusammengestellt.



So habe das neue HLF 20 eine Seilwinde und einen Lichtmast, der mit seinen 32000 Lumen auf etwa fünf Meter Höhe ausfahrbar sei. "Als Stützpunktwehr mit direkter Nähe zur Autobahn und mit zahlreichen Industriebetrieben in Schondra brauchen wir ein Fahrzeug, dass den steigenden Anforderungen gerecht wird", erklärt Förg. So sei die Wehr allein im letzten Jahr zu 36 Einsätzen zu Unfällen auf die Autobahn gerufen worden.



Lokales Logo zeigt den Rudelberg

Bei der Ausstattung des Fahrzeuges haben die Schondraer Feuerwehrleute vor allem auf eine einfachere und ergonomische Bedienbarkeit im Einsatz geachtet. "Bei der optimalen Anordnung der Gerätschaften können wir im Ernstfall schneller agieren", erklärte Förg. "Wo beim alten Fahrzeug für manche Arbeitsschritte noch zwei Männer notwendig waren, kann dies bei dieser Ausstattung auch ein Mann bewerkstelligen."



Zudem haben die Schondraer bei der Ausstattung des neuen Fahrzeugs ihre Heimat nicht vergessen. "Uns war der Bezug zum Dorf wichtig", erklärte Förg. "Deshalb wollten wir das Logo des Schondraer Rudelberges auf dem neuen Auto haben." Das HLF 20 wird beim Backofenfest am 10. September feierlich gesegnet werden.