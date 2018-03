Schönderlings Sabina Hahn erhält goldene Ehrennadel

Für acht Jahre als Beisitzer und jetzt bereits 17 Jahre als Kassier wurde Sabina Hahn für insgesamt 25-jährige ehrenamtliche Tätigkeit im Vorstand des Gartenbauvereins Schönderling vom Vorsitzenden des Kreisverbandes für Gartenbau- und Landschaftspflege Bad Kissingen, Markus Stockmann, die goldene Ehrennadel des Bayerischen Landesverbandes verliehen .



Der Vorsitzende des Gartenbauvereins Schönderling, Armin Hahn, dankte ihr und allen anwesenden 55 Mitgliedern für die tatkräftige Unterstützung im vergangen Jahr. Rückblickend hob er als besonderen Höhepunkt das Dorffest anlässlich der 700 Jahrfeier von Schönderling hervor. Der Verein brachte sich hierbei am Stand "Birke Eck" ein.



Besonders stolz war der Vorsitzende auch auf die Ausrichtung vom Tag des Baumes Ende April 2017 in Schönderling und das 40-jährige Jubiläum, das an den ersten beiden Oktobertagen 2017 gefeiert wurde und bei dem es Ehrungen für 40, 25 und 15 Jahre Mitgliedschaft gab. Im Dezember hatte der Gartenbauverein sogar einen Stand beim 1. Schönderlinger Weihnachtsmarkt.



Stand bei der Landesgartenschau

Zweite Bürgermeisterin Beatrix Lieb bedankte sich für das Engagement und den Elan der Mitglieder, die sich mit ihrem Wirken sehr positiv in die Dorfgemeinschaft einbringen. Selbstverständlich gab es auch einen kurzen Ausblick auf die geplanten Aktivitäten für 2018: Aufstellen des Osterschmucks, Maifest am 30. April/1. Mai, Johannisfeuer, Ausflug zur Landesgartenschau nach Würzburg, Kranzwickeln zum Volkstrauertag, um nur einige zu nennen. Zudem beteiligt sich der Gartenbauverein Schönderling am 27. und 28. September mit einem Stand an der Landesgartenschau in Würzburg zum Thema "Nistkästen".