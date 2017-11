Schlüchtern verliert IC-Halt - das ist nicht das Schlimmste

Bislang können die Pendler, die in Schlüchtern in den Zug nach Frankfurt steigen, auf zwei IC-Verbindungen vertrauen: Von montags bis freitags um 5.57 Uhr startet der ICE 1950 Richtung Frankfurt, wo er um 6.40 Uhr den Hauptbahnhof erreicht. Und abends fährt bislang ein IC montags bis donnerstags (IC 2394 und IC 1998) um 18.16 Uhr in der Rhein-Main-Metropole

los und erreicht die Bergwinkelstadt um 19.07 Uhr. Freitags gibt es diesen IC-Halt in Schlüchtern schon geraume Zeit nicht. Und ab dem 11. Dezember gibt es den 18.16-Zug für Schlüchtern auch nicht mehr an den übrigen Werktagen der Woche. Und das ohne Ersatz.



Dies bestätigt Christian Behrendt vom Fahrgastverband Pro Bahn & Bus. Stattdessen müssen

die Pendler auf die Züge ausweichen, die Frankfurt- Hauptbahnhof jede Stunde jeweils um Minute 26 verlassen und eine Stunde später Schlüchtern erreichen. Hinzu kommen drei Verstärkerzüge, Montag bis Freitag um 15.50 und 16.50 und 17.50 Uhr sowie am Freitag um 14.50 Uhr. Doch diese Verbindungen sind nicht sehr beliebt: Zum einen sind die Waggons meist überfüllt, zum anderen müssen die Züge oft "rechts ran", um schnelleren Fernverkehrszügen Platz machen. Da kann es schon mal vorkommen, dass der Fahrgast bei Wächtersbach, Bad Soden-Salmünster oder Steinau noch bis zu 20 Minuten "im Stau steht", obwohl die Fahrtzeit bis Schlüchtern nur noch fünf bis zehn Minuten dauern würde.



Ersatz-Regionalexpress hält nicht in Schlüchtern

Der Verlust des IC wäre für Schlüchtern nicht einmal so schlimm, sagt Christian Behrendt,

denn der RMV habe ja einen "schnellen Regionalexpress" (RE) als Ersatz beauftragt - nur hält dieser leider nicht in Schlüchtern, aber dafür in Bad Soden-Salmünster. Für Behrendt ist das ein Unding. Die Entscheidung sei in keiner Weise nachvollziehbar. In Schlüchtern bestehe das viel größere Fahrgastpotenzial, außerdem würden die Fahrgäste hier Anschluss an verschiedene Buslinien sowie den Zug aus Würzburg erhalten - in Bad Soden-Salmünster nicht.



Der "schnelle RE" startet in Frankfurt um 18.18 Uhr - also zwei Minuten später als jetzt

der IC - und kommt um 18.51 Uhr in Gelnhausen und um 19.01 Uhr in der Kurstadt an. Würde dieser flotte RE auch in Schlüchtern halten, würden die Pendler zum einen den Verlust ihres IC gar nicht groß bemerken und hätten zum anderen den Vorteil, dass sie ihn mit ganz normalen RMV-Fahrkarten nutzen könnten.



Derselbe Murks besteht künftig am Morgen: Der neue RE, der Fulda um 7 Uhr Richtung Frankfurt

(Ankunft 8.08 Uhr) verlässt, hält in Bad Soden-Salmünster (7.24 Uhr), aber nicht in Schlüchtern, das damit wieder eine Chance verpasst. Dies wirkt sich aber auch negativ auf Pendler aus Sinntal aus: Denn ihnen wäre es sonst möglich, mit der Würzburger Regionalbahn in gut 75 Minuten von Sterbfritz aus Frankfurt zu erreichen - ein Top-Wert für eine ländliche Kommune, wie Behrendt findet. Nun aber schauen auch die Sinntaler in die Röhre, sprich: ins Morgengrauen, denn in Schlüchtern haben sie weiterhin mehr als 20 Minuten Aufenthalt.



Für Christian Behrendt, erfahrener Bahn-Kenner, steht fest, dass trotz der knapp acht Wochen Zeit bis zum 11. Dezember "der Zug für 2018 abgefahren ist". Es sei völlig unmöglich, den Fahrplan in so kurzer Zeit zu ändern. Wenn man sich beeile und Bürgermeister und Stadtverordneten- oder Gemeindevertretungsfraktionen an einem Strang zögen, könne man vielleicht noch eine Änderung

für den folgenden Fahrplanwechsel im Dezember 2018 erreichen. Die Pendler wären ihnen, wie es aussieht, dankbar. Alexander Gies















































