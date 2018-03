Roßbacher Hans Schüßler gestorben

Am Dienstag, 5. März, starb Hans Schüßler in seiner Heimatgemeinde Zeitlofs. Er wurde am 2. Juli 1926 geboren. Die harten Kriegsjahre sowie der wirtschaftliche Aufschwung, der danach folgte, prägten sein Leben.



Aufgewachsen ist Schüßler in der Scheuermühle, wo sein Vater arbeitete. Doch das Leben auf dem Gehöft war hart, 1939 zog die Familie in den Heimatort der Eltern, Roßbach, zurück. Als Soldat war der junge Mann in Frankreich eingesetzt worden. Oft berichtete er, wie er nur um Haaresbreite einer Explosion entkommen war - weil er sich gemeinsam mit Kameraden aus einem Weinfass bedient und völlig betrunken einen Befehl schlicht ignoriert hatte.



Ehe hält ein Leben lang

Im Jahr 1948 lernte er seine spätere Ehefrau Marie kennen, 1949 war die Hochzeit. Das Paar bekam ein Mädchen und zwei Jungen. Die ersten Ehejahre waren von wechselnden Arbeitsstellen gekennzeichnet. 1963 kehrte die Familie nach Roßbach zurück, ein Jahr später gründete Hans Schüßler einen Betrieb für Haustechnik. Die Firma ist noch heute aktiv, Sohn Norbert übernahm die die Leitung bereits im Jahr 1989.



Schüßler liebte die Musik, den Fasching und seine Rhöner Heimat. Als Büttenredner hatte er sich einen Namen gemacht. Für ein Büchlein mit Redewendungen erhielt er den Kultur-Ehrenbrief des Landkreises Bad Kissingen. Der Goldene Ehrenbrief der Bundesvereinigung der Deutschen Blas- und Volksmusikverbände hängt ebenso an der Wand wie die Goldene Ehrennadel des Nordbayerischen Musikbundes und der "Till von Franken".



Der Schützenverein ernannte ihn 1996 zum Eh renmitglied. An seinem 90. Geburtstag ließ der Musikverein ihm diese Ehrung zuteil werden. Auch bei der Feuerwehr, in der Verkehrswacht und weiteren Vereinen engagierte er sich. Für Saale-Zeitung und Mainpost war er von 1997 bis 2002 im Ein satz. Die Trauerfeier findet am Samstag, 10. März, um 13.30 Uhr in der Zeitlofser Kirche statt.