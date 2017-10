Riesen Überraschung zum 104. Geburtstag

von MARION ECKERT

Bereits als junge Frau verließ sie Oberweißenbrunn Anfang der 1930er Jahre und ging nach München. Heute lebt sie in Breitbrunn am Ammersee, doch ihre Wurzeln hat sie nie vergessen, und auch in Oberweißenbrunn ist die "Lange" Ottilie" dem einen oder anderen noch ein Begriff.



Doch, dass sie sich an ihrem Geburtstag über einen Ordner voll mit Informationen über ihre alte Heimat freuen kann, dass brachte Rudolf Hagedorn aus Bad Kissingen zum Laufen. Ottilie Hausinger ist die Stiefmutter von Hagedorns Ehefrau. Sie haben guten Kontakt zur Jubilarin und wollten ihr zum 104. Geburtstag eine besondere Freude bereiten.



Hagedorn nahm also Kontakt mit der Stadt Bischofsheim auf, er fragte nach einem Abzug der Geburtsurkunde der Jubilarin, doch der moderne Datenschutz verhinderte dies. In Oberweißenbrunn nahm er zunächst Kontakt zu Doris Vorndran auf, der Nachbarin des "Langes Hauses", die ihn schließlich an Anton Enders in Frankenheim verwies.



Enders, der sich seit vielen Jahren mit Ahnenforschung befasst und über eine umfangreiche Datensammlung verfügt, erklärte sich bereit, bei der Recherche behilflich zu sein. So umfasst der Ordner den Stammbaum von Ottilie Hausinger mit den Daten ihrer Eltern und Geschwister. Ein Bild der Einschulung 1919, wobei nicht bekannt ist, welches der Kinder Ottilie ist. Aber das wird sie selbst klären können. Dazu gehört auch eine Liste der Schüler der Jahrgänge 1911 bis 1914. Ottilies Name ist hier auch verzeichnet.



Weitere Bilder aus der Schulzeit, persönliche Bilder wie von der Hochzeit ihrer Schwester Anna sowie Bilder vom Ortsgeschehen sind enthalten. Eine Ahnentafel, die bis in die sechste Generation zurück führt, die Auflistung von Onkeln und Tanten und eine eigene Auflistung der Bewohner des Hauses Nummer 23 ergänzten die Sammlung.



Etwas ganz Besonderes ist jedoch das Glückwünsch-Schreiben von Bürgermeister Georg Seiffert, der ihr zum Geburtstag gratuliert, Gesundheit und Gottes reichen Segen wünscht.



Ottilie Enders ist die Tochter von Sylvester und Christine Enders. Ihr Vater war Holzschuhmacher und Totengräber in Oberweißenbrunn und als der "Lange Vester" bekannt. Sechs Geschwister hatte Ottilie. Ihre Schwester Paulina ist 100 Jahre alt geworden. Einer der Brüder blieb im Krieg, ein anderer verunglückte tödlich.



Ottilies Lehrer am Ende der Schulzeit war Gottfried Kroth, dessen Bruder Arzt in München war. Anfang der 1930er Jahre ging Ottilie nach München, führe den Haushalt von Kroth und war das Kindermädchen in der großen Arztfamilie. 1942 heiratete sie in München Heinrich Hausinger, der 1943 in Stalingrad vermisst und später für Tod erklärt wurde. Viele Jahre später fand Ottilie Hausinger mit Josef Breitenberger ein neues Glück, doch auch er starb bereits 1976. Ihre beiden Töchter, Irene Charlotte und Christine Maria Irene, sowie "ihre Kinder" aus der Arztfamilie Kroth und die Kinder, die Josef Breitenberger aus erster Ehe in die Verbindung brachte, waren fortan ihre große Familie. Enkel und Urenkel stellten sich ein, und Ottilie ist stets der Mittelpunkt der Familie. "Sie hat über 20 Kinder großgezogen", verweist Rudolf Hagedorn auf die Lebensleistung dieser außergewöhnlichen Frau. "Als sie 99 wurde, sagte sie, dass sie nun die 100 auch noch erreichen will."



Sie lebt mit ihren 104 Jahren alleine in ihrer Wohnung, versorgt sich selbst, ist agil und immer an Neuigkeiten interessiert. "Eine Brille braucht sie nicht", so Hagedorn. Zum Geburtstag kommt natürlich die ganze Familie zusammen. Der Ordner mit den Bildern und Dokumentationen ist eines der Geschenke.