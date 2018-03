Riedenberger Sportvereinsleitung in zahlreichen Händen

Nachdem Michael Kast nach insgesamt 22 Jahren im Vorstand des größten Riedenberger Vereins, davon sechs Jahre als 1. Vorsitzender, in den Ruhestand geht, stellte sich natürlich die Frage nach einem Nachfolger. Dass sich niemand finden würde, der die gesamte Organisationslast des Vereins auf seine alleinigen Schultern laden will, war schon im Vorfeld abzusehen. Deshalb beschreitet der SV, wie viele andere Vereine vor ihm, den Weg der Ämterteilung.



So wird es nach den erfolgreichen Neuwahlen künftig keinen alleinigen 1. Vorsitzenden mehr geben, sondern gleich drei. Benedikt Carton übernimmt den Vorsitz für den Bereich Sport, Stefan Schneider für den Bereich Bauausschuss, und Manuela Schaab ist die Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses. Um das Ganze koordinieren zu können, wurde ein ganz neuer Bereich geschaffen. Sarah Rochmann fungiert künftig als Leiterin der Vereinsorganisation. Ihre Aufgabe wird es sein, das Vorstandsteam bei der Bearbeitung von Projektaufgaben zu unterstützen, ebenso bei Organisation und Administration, bei der Bearbeitung von E-Mails und Posteingängen. Aufgaben werden von ihr an die jeweils zuständigen Vorsitzenden der verschiedenen Bereiche weitergeleitet.

Als Schriftführerin wurde Bianca May gewählt. 1. Schatzmeister ist Benedikt Schumm, 2. Schatzmeister wurde Fabian Seuring. Die Abteilungsleitung für den Bereich Fußball übernahm Mario Rüttiger.



70-jähriges Vereinsjubiläum

Neben den regelmäßigen Fußballspielen wurden zahlreiche Veranstaltungen organisiert, wie Michael Kast in seinem Jahresbericht ausführte. So galt es, das 70-jährige Bestehen des Vereins zu organisieren, das mit einem Sportwochenende gefeiert wurde. Im Herbst folgte das Oktoberfest, das seit einigen Jahren zusammen mit dem Böllerschützentag der Gaschtebarch Schützen gefeiert wird. Kurze Zeit später fand die Kirmes statt. Im neuen Jahr wurde zum fünften Mal das Preisschafkopfturnier abgehalten, bevor im Fasching die Las Vegas Nacht das Vereinsheim in ein Casino verwandelte. Natürlich durften auch die Kleinsten beim Kinderfasching ordentlich feiern.



Dass beim SV nicht nur Fußball gespielt wird, zeigten die zahlreichen Vorträge der verschiedenen Gruppen. Die größte dürfte wohl die Riege der Tanzgruppen sein. Wie Christiane Helfrich berichtete, tanzen derzeit insgesamt 84 Mädchen und ein Junge in sieben Tanzgruppen. Weiter gibt es die Gruppe "Fit ab 40", und neu ist eine Dartabteilung. Leider habe das Interesse an der Abteilung "Bauch Beine Po" sehr nachgelassen, so dass nur noch vier Teilnehmer regelmäßig dabei sind. Eine Schließung steht deshalb im Raum.



Zittern bis zum glücklichen Ende

Wie Abteilungsleiter Stefan Dorn berichtete , kämpfte die 1. Fußball-Mannschaft in der letzten Saison um den Klassenerhalt in der Bezirksliga. Erst am letzten Spieltag gelang es, nach einem Rückstand von 1:3, was den sicheren Abstieg bedeutet hätte, das Fußballwunder zu vollbringen und in einem einzigartigen Spielverlauf das Ruder herumzureißen. Durch einen 4:3-Sieg errang das Team einen Relegationsplatz. Nach langem Zittern sollte der Klassenerhalt schließlich glücken. Die derzeitige Saison läuft durch zahlreiche Neuzugänge bislang sehr zufriedenstellend. Der achte Tabellenplatz gibt Hoffnung. Trainer Mario Kubo wird den Verein allerdings nach Saisonende verlassen. Doch ein Nachfolger ist mit Thorsten Seufert, der derzeit noch Strahlungen trainiert, gefunden. Die zweite Mannschaft spielt nach wie vor in einer Spielergemeinschaft mit Oberbach. Die Jugendlichen sind ebenso in Spielergemeinschaften mit anderen Dörfern aktiv. Neu ist das Bambini-Team, in der die Kleinsten ab drei Jahren erste Erfahrungen sammeln dürfen.



Auch die Instandhaltung des Vereinsheims fordert in jedem Jahr neue Maßnahmen. So wurde im vergangenen Jahr die Toilettenanlage saniert. Eine Decken- und Dachsanierung steht in den nächsten Jahren an. Die Flutlichtanlage bedurfte neuer "Ertüchtigung". Hier wurde bereits begonnen. Einer Überholung bedarf der angegliederte Spielplatz. Eine Prüfung ist angedacht.