Rhönklub gibt Mildeburghütte ab

Im Juni 2017 wurde auf der Hauptversammlung des Gesamtrhönklubs in Oberelsbach beschlossen, dass sich der Rhönklub von der Milseburghütte trennt und diese in die Obhut der Gemeinde Hofbieber übergibt. Dieser Beschluss wurde nun umgesetzt. Rhönklub-Präsident Jürgen Reinhardt hat gemeinsam mit dem Vizepräsidenten des Rhönklubs, Bernd Günder, die nötigen Unterschriften in Hofbieber in Gegenwart von Bürgermeister Markus Röder und dem 1. Beigeordneten der Gemeinde Hofbieber, Stefan Frohnapfel geleistet.



Zunächst aber ging Hofbiebers Bürgermeister auf die Geschichte der Milseburghütte und ihre Bedeutung für die Gemeinde Hofbieber sowie die gesamte Rhön ein. Er sprach von einer sehr persönlichen emotionalen Bindung an den Berg und die Hütte und erläuterte den Anwesenden das langatmige Prozedere bis zur Unterschriftsleistung. Viele Gespräche mit dem Rhönklub als Betreiber und der Gemeinde Hofbieber waren hierzu erforderlich. Entsprechende Verträge mussten ausgehandelt werden und die Gemeindevertretung musste in ihrer Sitzung Anfang März ihre Zustimmung geben.



Rhönklub-Präsident Jürgen Reinhardt gab einen historischen Überblick über die Entstehung der Hütte. Der Rhönklub wurde 1876 in Gersfeld gegründet. In den Gründungsstatuten waren unter anderem die Erschließung der Landschaft durch die Anlage von Wanderwegen, Aussichtspunkten und Errichtung von Schutzhütten genannt. Neben dem Schutzhaus auf der Wasserkuppe gehört die Milseburghütte zu den ältesten Hütten des Rhönklubs. 1884 wurde das Haus der Öffentlichkeit übergeben.



Baukosten nicht tragbar

Seitdem sei viel passiert: Zahlreiche Pächter bewirtschafteten diese Hütte, viel Anbauten wurden gemacht, doch jetzt sei ein großer Wendepunkt erreicht, an dem Entscheidungen getroffen werden mussten. "Für den Rhönklub als Verein sind die Baukosten einer Generalsanierung einfach nicht tragbar", erklärte Reinhardt wie es zum Beschluss kam, sich von der Hütte zu trennen und diese der Gemeinde Hofbieber zu übergeben.



Es wurde ein Vertrag mit drei Vertragsparteien abgeschlossen. Die Gemeinde Hofbieber hat zunächst einen Aufhebungs- bzw. Änderungsvertrag mit dem Rhönklub geschlossen. Der Betreiberstatus ist nun vom Rhönklub auf die Gemeinde übergangen. Des Weiteren hat die Gemeinde Hofbieber mit den bisherigen Pächtern Patrizia und Wolfgang Kümpel einen Anschlussvertrag über die weitere Nutzung der Einrichtung geschlossen. Aus terminlichen Gründen konnte das Pächterehepaar Kümpel bei der Unterschriftsleistung nicht anwesend sein, hat aber bereits im Vorfeld den Vertrag unterschrieben. Der Vertrag selbst tritt ab 1. April 2018 in Kraft. Marion Eckert