Rhöner Schwartenmagen war der Hingucker

Die Rhön vermarktet sich nicht mehr nur als Reise- und Ausflugsziel, sondern auch als Genussregion. Die Edelbrände und hausgemachte Wurstspezialitäten kamen auf der Messe "Land & Genuss", auf dem Messegelände in Frankfurt/Main sehr gut an, wie die Rhön GmbH mit Sitz in Oberbach in einer Pressemeldung schreibt. Rund 22 000 Besucher nutzten das Wochenende, um die vielfältigen kulinarischen und touristischen Angebote Hessens kennenzulernen.



Mit insgesamt sieben Partnerbetrieben sei ein Team der Rhön GmbH vor Ort gewesen, um die Region und ihre kulinarischen Spezialitäten zu präsentieren. "Wir hatten alle Hände voll zu tun", berichtet Barbara Landgraf, die Leiterin der Abteilung Dachmarke. Nicht nur die Informationen und Kostproben am Messestand seien gefragt geween. "An allen drei Messetagen waren wir auf der Showbühne vertreten." Dort bereitete Yvonne Kollmann, Küchenchefin im Hotel-Restaurant "Peterchens Mondfahrt" auf der Wasserkuppe, ein Lammgericht zu - getreu dem Motto "Die Rhön is(s)t Scha(r)f". Auch bei den Programmpunkten "Kulinarischer Streifzug durch Hessen" und "Hessische Landküche"" seien die Rhöner vertreten gewesen. Kai Völker vom Radiosender HR1 des Hessischen Rundfunks habe die Aktionen auf der Showbühne mit viel Sympathie für die Rhön moderiert. "Dadurch haben wir nochmal mehr Aufmerksamkeit bekommen", so Landgraf.



Bereits zum fünften Mal in Folge war die Dachmarke Rhön, die seit Februar 2017 zur Rhön GmbH, der Gesellschaft für Tourismus und Markenmanagement, gehört, auf der Frankfurter Messe vertreten. Diese fand heuer zum siebten Mal mit insgesamt 354 Ausstellern statt, 2017 waren es noch 302.



Ebenfalls mit von der Partie waren für die Rhön die Fleischerei Birkenbach aus Kalbach, die Caritas Werkestatt Schloss Haselstein mit ihrem "Rhöner Fruchtgenuss" sowie der Biohof Gensler aus Poppenhausen (alle aus dem Landkreis Fulda), die Vermarktungskooperation "Rhönwiese", die Brennerin Franziska Bischof aus Wartmannsroth und die Salzgrotte mit ihren Kräutersalzen aus Salz bei Bad Neustadt (alle aus den Landkreisen Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld).



Zum Abschluss des Messeauftritts wartete auf das Team der Rhön GmbH ein Höhepunkt - ein Wettkampf unter den Regionen, der erstmals ausgetragen wurde. Als Preis winkte ein handsigniertes Trikot von Karl-Heinz "Charly" Körbel. Der 63-Jährige hatte mit Eintracht Frankfurt in den 1970er und 1980er Jahren als Fußballer und später als Trainer große Erfolge erzielt. Somit ist er das Frankfurter Idol für Generationen schlechthin. Ein Parcours musste durchlaufen werden, den Stephanie Meinecke von der Rhön GmbH am erfolgreichsten absolvierte. Sie gewann den Wettbewerb und bekam außer dem Trikot auch noch einen Präsentkorb von Karl-Heinz Körbel persönlich überreicht.



"Die Land & Genuss ist einfach unsere Hausmesse in Hessen", erklärt Abteilungsleiterin Barbara Landgraf. Denn nicht nur potenzielle Kurz- und Tagesurlauber aus der Rhein-Main-Region haben den Stand der Rhön GmbH besucht. "Auch viele Rhöner waren da, um sich über neue Wanderwege und Ausflugsziele zu informieren."