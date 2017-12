Rhönallianz: IT-Zentrum soll nach Wildflecken

Die Bundeswehr plant den Bau eines neuen Rechenzentrums in Süddeutschland. Im Zuge der Standortprüfung ist auch Wildflecken einbezogen. Die Brückenauer Rhönallianz unterstützt und befürwortet Planungen in diese Richtung, um durch diese Großinvestition die Wirtschaft in der Region zu fördern und neue, hoch qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen. Das teilte Allianzmanager Uwe Schmidt in einer Presseerklärung mit.



Die Bürgermeister der acht Kommunen Bad Brückenau, Geroda, Motten, Oberleichtersbach, Riedenberg, Schondra, Wildflecken und Zeitlofs haben sich gemeinsam an das Verteidigungsministerium und an die Abgeordneten des hiesigen Wahlkreises gewandt. In einem gemeinsamen Anschreiben an die Bundesministerin von der Leyen schreiben Dorothee Bär (CSU), Sabine Dittmar (SPD) und Manuela Rottmann (Grüne) unter anderem: "Sehr geehrte Bundesministerin von der Leyen, für den ländlichen Raum wie auch für die beiden verbleibenden Bundeswehrstandorte Hammelburg und Wildflecken wäre die Errichtung des Rechenzentrums von großer Bedeutung und ein wichtiges Signal für die Zukunft. Wir hoffen daher auf Ihre Unterstützung ... "



Ministerin von der Leyen hat zwischenzeitlich geantwortet und darauf hingewiesen, das der Standort Wildflecken in die Prüfung einbezogen wird, die Planungen jedoch erst am Anfang stehen, schreibt Schmidt weiter. Die Bürgermeister bedanken sich bei den Abgeordneten für die überparteiliche Zusammenarbeit und Unterstützung und werden das Thema weiter aufmerksam verfolgen.