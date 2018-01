Renate und Ottmar Bohn feiern goldene Hochzeit in Wildflecken

Ihre goldene Hochzeit feiern Renate und Ottmar Bohn am Samstag, 20. Januar, in Wildflecken. Auch nach 50 Jahren gemeinsamen Lebensweges sind die Erinnerungen an das Kennenlernen noch höchst lebendig. Im legendären Gasthaus Völker in Wildflecken hatte der junge Soldat Ottmar seine Renate zum ersten Mal gesehen. "Das war im Jahr 1964", berichtet der Jubilar. Vier Jahre später machte das Paar den Weg zum Traualtar, wo Pfarrer Otto Denk den Bund fürs Leben besiegelte. Bis heute spielt Pfarrer Denk, der von 1951 bis 1977 die Pfarrei Sankt Josef leitete, in den Erinnerungen der Wildfleckener eine große Rolle. Mittlerweile ist sogar der Oberwildfleckener Dorfplatz nach ihm benannt worden.



Geheimrezept für die Ehe

Ottmar Bohn selbst stammt allerdings nicht aus der Rhön, sondern aus dem hessischen Alzenau. Über die Bundeswehr fand er schließlich den Weg nach Wildflecken, wo damals auch noch US-amerikanische Truppen stationiert waren. Die Kaserne der Bundeswehr befand sich seinerzeit in Oberwildflecken. Bohn blieb der Bundeswehr bis zum Ruhestand treu. Durch den glücklichen Umstand, dass Renate einen Bauplatz in Wildflecken geschenkt bekam, konnte das junge Paar sich recht schnell den Traum von einem schmucken Eigenheim verwirklichen. Weitere Glanzlichter in der gemeinsamen Zeit waren die Geburten von zwei Töchtern, mittlerweile hat das Paar auch vier Enkelkinder. "Ich stamme aus einer Generation, die auch mal etwas repariert und nicht immer alles gleich wegschmeißt", umschreibt Ottmar humorvoll das Geheimrezept einer Jahrzehnte währenden Ehe.



Krankheiten hatten der Familie in den zurückliegenden Jahren immer wieder zu schaffen gemacht. "Aber die Krankheit hat uns dann auch zusammengeschweißt", sagt Renate. "In jeder Beziehung gibt es natürlich auch mal Krach, das bleibt doch nirgendwo aus", erklärt die Jubilarin.



Feier im Sportheim

Gefeiert wird die Goldene Hochzeit im Sportheim mit der ganzen Familie, mit Freunden und Bekannten. Bis heute ist Renate in der Gymnastikgruppe des Wildfleckener Sportvereins regelmäßig aktiv. Ottmar engagiert sich zum Beispiel seit Jahren als Vorsitzender der Soldaten- und Kriegerkameradschaft, ist als Wanderwart im Rhönklub aktiv und war lange Zeit neben anderen Ehrenämtern Mitglied des Marktgemeinderates. Überhaupt fühlen sich die Jubilare in den Wildfleckener Vereinen und in der katholischen Kirchengemeinde sehr wohl.