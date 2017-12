Realschule Bad Brückenau unterstützt die "Weihnachtstrucker"

Kurz nach Beginn des neuen Schuljahrs war klar, dass die SMV der Realschule auch dieses Jahr wieder einer sozialen Organisation mit Spenden helfen möchte. Nachdem im Sommer bei einem total verregneten Spendenlauf zugunsten von "World Bicycle Relief" durch viele gelaufenen oder geradelten Kilometer Gelder für Fahrräder in Afrika zusammengetragen wurden, sollte nun ein "wetterunabhängiges" Projekt unterstützt werden. Schnell war klar, dass die Aktion "Weihnachtstrucker" von den Johannitern für die Schule passend war, eine Spendenaktion durchzuführen.



Die Johanniter sammeln jedes Jahr vor Weihnachten Pakete, die dann von Ehrenamtlichen zu Weihnachten nach Südosteuropa (Albanien, Nord- und Zentralrumänien sowie Bosnien-Herzegowina) gefahren werden. Dort erhalten die bedürftigen Familien in Kindergärten, Schulen, Behinderteneinrichtungen oder Altenheimen die Spendenboxen.



Da diese Pakete nach einer vorgegebenen Packliste zusammengestellt werden, war vorgesehen, dass jede der 18 Realschulklassen eine dieser Kisten packt, so dass jeder Schüler einen kleinen Beitrag leisten kann.



Hilfsbereitschaft überstieg die Erwartungen

Schnell waren also durch die beiden Verbindungslehrer Andreas Wenig und Ines Pollithy die Packlisten an die Klassenlehrer verteilt, und jeder Schüler konnte sich einen Artikel aussuchen, den er spenden wollte. Doch die Begeisterung und Hilfsbereitschaft überstieg die Erwartungen. Manche Klassen stellten gleich zwei Pakete zusammen, und auch das Lehrerkollegium, einzelne Kollegen sowie die Schulleitung engagierten sich über das Ziel hinaus und stellten volle Kisten bereit. So können über die Sammelstelle bei "Lidl" 26 Spendenboxen an die Johanniter-Weihnachtstrucker übergeben werden, und damit 26 Familien in Not eine kleine Freude bereitet werden.



Die Packliste enthält neben Schokolade und Keksen auch Alltagsprodukte wie Mehl, Reis oder auch Zahnpasta und Duschgel. "Wenn sogar die selbstverständlichsten Dinge fehlen, wird einem bewusst, wie notwendig diese Spenden für die Familien sind", erkennt auch Mona Gibian, Schülersprecherin. Damit hat die Staatliche Realschule Bad Brückenau auch dieses Jahr wieder eine soziale Organisation unterstützt und wird dies in den kommenden Jahren auch so weiterführen.