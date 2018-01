Prädikant Bodo Sengstock in Weißenbach verabschiedet

Im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes bekam er eine Urkunde der Regionalbischöfin Gisela Bornowski (Ansbach) überreicht und wurde von seinen Aufgaben entpflichtet.



Pfarrerin Barbara Weichert für das Dekanat Lohr am Main, Pfarrer Thomas Braun für das Pfarramt Weißenbach, und Margareta Reim für die Kirchenvorstände Weißenbach, Detter und Heiligkreuz würdigten Sengstocks Dienste.



Gottesdienst in nahezu jeder Kirche des Dekanats gehalten

In fast dreieinhalb Jahrzehnten hat Sengstock nicht nur in seinen Heimatgemeinden unzählige Gottesdienste gehalten, sondern nahezu in jeder Kirche des Dekanats. Darüber hinaus hat er gelegentlich auch die Aussegnung Verstorbener vorgenommen.



Lektor und Prädikanten übernehmen in der evangelischen Kirche dann Gottesdienste, wenn der Pfarrer beziehungsweise die Pfarrerin verhindert ist oder eine Pfarrstelle vakant ist. Sie genießen an mehrere Wochenenden eine Ausbildung zunächst als Lektor, dann als Prädikant. Sie sind aber mehr als "Lückenfüller". Als Laienprediger bringen sie eine wichtige Stimme auf die Kanzeln ihrer Kirchen und machen deutlich, dass prinzipiell jeder Christ und jede Christin verkündigen kann.



Dank

In der gut gefüllten Versöhnungskirche dankte der aus Hinterpommern stammende Sengstock für alle Grußworte und zeigte abermals, wie sehr ihm seine Detterer Kirche und ihre Gemeinde ans Herz gewachsen ist.