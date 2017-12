Polizei sucht Zeugen: Radschrauben von Fahrzeugen in Bad Brückenau gelockert

Die Tatzeit sei ungewiss





Wer hat etwas Auffälliges gesehen?



Laut Polizeibericht erstattete der Betreiber eines Abschleppdienstes am Donnerstag Strafanzeige gegen Unbekannte. An mehreren Fahrzeugen, welche auf seinem Betriebsgelände abgestellt sind, waren die Radschrauben gelöst worden.Die Tatzeit ließ sich nicht genau bestimmen, dürfte jedoch in den zurückliegenden drei Wochen gelegen haben. Bei Inbetriebnahme eines der Fahrzeuge hätte die gelösten Schrauben zu einem Radverlust und schweren Unfall führen können.Nun sucht die Polizei nach Zeugen: Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Brückenau unter der Rufnummer 09741/6060.