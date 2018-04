Per Handschlag zur Feuerwehr

Ein Tag, der in den meisten Dörfern seine Bedeutung größtenteils verloren hat, ist der Josefstag.

Nicht so in Riedenberg. Grund dafür ist der Gründungstag des Musikvereins, sowie der Ehrungstag der Freiwilligen Feuerwehr. Seit 49 Jahren wird der Namenstag des Hl. Josef deshalb hochgehalten und ordentlich gefeiert. So auch in diesem Jahr natürlich wieder. Nach dem Kirchgang marschierten Feuerwehrleute und Musikanten zum Sportheim des SV Riedenberg.



Die Freiwillige Feuerwehr nimmt diesen Tag traditionsgemäß zum Anlass, verdiente Feuerwehrmänner zu ehren und junge , künftige Feuerwehrler per Handschlag aufzunehmen. In diesem Jahr fanden sich neben sieben Jungs sogar vier Mädchen, die den Dienst in der Feuerwehr antreten möchten.



Bereits 25 Jahre aktiv als Feuerwehrmann engagierte sich Thomas Schumm. Josef Schaab gar seit 40 Jahren. Kommandant Markus Hildmann nahm die Ehrungen vor.



Beachtliche 50 Jahre im Verein sind Lutz Göschy, Rudolf Dorn, Wilhelm Hergenröder, Edgar Hildmann, Günther Koch, Edgar Martin und Norbert Schaab.



Dieter Jung erreichte die 60 Jährige Mitgliedschaft, Otto Stephan gar die 65 Jahre. Die Ehrungen nahm Landrat Thomas Bold vor, der in seiner Ansprache seinen Dank für den unerlässlichen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr aussprach.