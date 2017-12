Oberleichtersbacher Schritt für Schritt zu musikalischem Gold

Erarbeitet ist eigentlich das treffendere Wort für die Anstrengung Daniel Schaubs, ehe der Oberleichtersbacher das Musikerleistungsabzeichen in Gold entgegennehmen konnte. In den Sommerferien hat der 15-Jährige dafür seine tägliche Übungszeit mit der Trompete von einer auf vier Stunden erhöht und außerdem noch Theorie gebüffelt.



Nachdem Daniel vor vier Jahren bereits die Stufe D1 (Bronze), und vor drei Jahren Stufe D2 (Silber) erreicht hatte, war die D3-Prüfung fast schon Routine: "Die Prüfer kannte ich ja schon." Lediglich vor dem Vorspielen war er etwas aufgeregt. Doch konnten ihm die Prüfer bereits direkt danach versichern, dass er es geschafft hatte.



Ursprünglich Saxophon lernen

Dabei wollte Daniel ursprünglich das Saxophon-Spielen lernen. Doch sein bester Kumpel hatte sich für die Trompete entschieden, und die Leichtersbacher Musikanten brauchten mehr Trompeter in ihren Reihen. Nun spielt er seit 2009 Trompete, zunächst in der Bläserklasse und seit Erreichen des D1-Levels bei der Leichtersbacher Blaskapelle.



Schnell hat das Trompete-Spiel dem Oberleichtersbacher "immer mehr Spaß gemacht", bis sein Lehrer Thomas Reuß sein Potenzial nicht nur erkannt, sondern auch entwickelt hat. Vor jeder Musikerleistungsprüfung hieß es jedoch, Lehrgänge zu besuchen, über deren Teilnahme zuvor noch das Zulassungsvorspiel entschied. Prüfungen über Prüfungen begleiteten seinen musikalischen Werdegang. Das Juniorabzeichen hatte er schon nach zwei Jahren absolviert, seit Februar dieses Jahres ist er auch Orchesterassistent. Prüfungen scheut er auch in Zukunft nicht.



Heeresmusik-Corps im Visier

Wenn Daniel im kommenden Sommer seinen Realschulabschluss in der Tasche haben wird, möchte er die Musikfachschule besuchen. Nach einem Jahr möchte er die Aufnahmeprüfung bei der Bundeswehr bestehen, denn Daniel strebt eine Berufslaufbahn beim Heeresmusik-Corps an. Gute Berufschancen werden dem talentierten und zielstrebigen Musiker in Aussicht gestellt. Das Musikerleistungsabzeichen in Gold sieht Daniel als "Startrampe" an. Der D3-Level ist die Grundlage für weiterführende Dirigenten-Kurse oder ein Studium.



Nun heißt es, musikalisch fit zu bleiben. Das ist nicht immer leicht, denn auch ein Trompeter macht nicht jede Übung gerne. So sind Triolen- und Doppelzungen-Übungen sowie Tonleitern für Daniel eine eher lästige Pflicht. Seine Eltern haben ihn auf seinem Weg begleitet und ihn zu so manchen Lehrgängen, Auftritten und Prüfungen gefahren. Da blieb viel Energie und Zeit auf der Strecke. Daniels weitere Hobbies Handball und Fahrradfahren mussten vor der D3-Prüfung erst einmal pausieren. Stolz kann Daniel auf das Erreichte sein, genauso wie sein Lehrer Thomas Reuß und Josef Heil, Vorsitzender der Leichtersbacher Musikanten. Für ihn ist es "schon etwas Besonderes", wenn das musikalische Wissen und Können eines 15-Jährigen schon "Gold wert" ist. Das D3-Abzeichen hatten in der Musikkapelle vor Daniel bislang erst zwei Musiker erreicht. Als Trompeter ist er der Leichtersbacher Kapelle eine "feste Stütze". Daniel hat auch schon im Kreisjugend- und dem Bezirksblasorchester und bei den Georgi-Bläsern mitgespielt.