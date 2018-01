Oberleichtersbacher Feuerwehr 19 Mal im Einsatz

Die Oberleichtersbacher Wehr besteht zurzeit aus 108 Mitgliedern, von denen 51 Kameraden aktiven Feuerwehrdienst leisten, diese Zahlen wurden in der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Oberleichtersbach den Anwesenden mitgeteilt. Im Jahr 2017 hatten die Floriansjünger in 309 Einsatzstunden 19 Einsätze zu bewältigen, davon vier Brandeinsätze, sechs technische Hilfeleistungen und neun sonstige Einsätze. Kultureller Höhepunkt des Jahres war die Feier zum 135-jährigen Jubiläum.



Drei Neuzugänge

Andreas Heil wechselte in den passiven Bereich, während Michael Karg wieder in den aktiven Dienst eintrat. Julian Seidenthal wechselte von der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst. Christopher Douglas, Christian Schüßler und Jochen Kiehm traten neu in die Wehr ein. An der modularen Truppmannausbildung haben Sven Lemmermann, Philip Frenzel, Paul Grünthal und Leon Seidenthal teilgenommen.



Die Jugendfeuerwehr besteht zur Zeit aus acht Mitgliedern, die von Justus Muth und Franz Schmäling betreut werden. Sie nahmen an den 14-tägigen Übungen immer mit großer Motivation teil. Es wurden auch wieder viele Veranstaltungen der Kreisjugendfeuerwehr besucht. Beim Wissenstest erreichten Tizian Zeier, Benedikt Hornung und Linus Reim jeweils Silber. Paul Grünthal und Leon Seidenthal erhielten eine Urkunde. Die Oberleichtersbacher Wehr verfügt aktuell über 15 Atemschutzgeräteträger. Neu hinzu kamen Alexander Beck, Jan Enders und Christian Schüßler. Klaus Schmäling befindet sich zurzeit in Ausbildung.



Kommandant Andreas Seidenthal beklagte, dass es immer schwieriger werde, genügend Feuerwehrleute für Beerdigungen von Kameraden zu finden. Er bat alle Anwesenden, sich über die zukünftige Vorgehensweise Gedanken zu machen. Bürgermeister Dieter Muth überbrachte Grüße und den Dank der Gemeinde für die geleistete Arbeit der Feuerwehr. Kreisbrandmeister Volker Hägerich bat um Unterstützung einiger Atemschutzgeräteträger bei der Ausbildung im Brandcontainer.



70 Jahre in der Oberleichtersbacher Wehr

Otto Muth und Edmund Spahn gehören bereits seit 70 Jahren der Oberleichtersbacher Wehr an. Ludwig Zeier, Herrmann Knüttel, Bernhard Kömpel und Reinhold Vornwald wurden für 50-jährige Mitgliedschaft geehrt. Auf 40 Jahre Feuerwehrmitgliedschaft kann Bernhard Knüttel zurückblicken. Jochen Kirchner ist bereits 25 Jahre Feuerwehrmann. Alexander Heinz und Janina Schmitt haben zehn Jahre Dienst hinter sich. Alle Jubilare erhielten eine Urkunde und ein Präsent. Kommandant Andreas Seidenthal beförderte Alexander Beck zum Oberfeuerwehrmann, sowie Thomas Heinz, Michael Rienecker und Justus Muth jeweils zum Hauptfeuerwehrmann.



Christina Börner und Katharina Beck wurden zu neuen Kassenprüfern gewählt. Frank Beck und Frank Bolz wurden als Vertrauensleute bestätigt.