Oberleichtersbacher Ehrungen für besondere Verdienste

Zum Neujahrsempfang lud die Gemeinde Oberleichtersbach gemeinsam mit der Kirchengemeinde alle Vereinsvorstände der Großgemeinde, Gemeinderäte, Pfarrgemeinderäte und weitere ehrenamtlich tätige Bürger ins Oberleichtersbacher Rathaus ein. Die musikalische Gestaltung übernahm in diesem Jahr die Musikkapelle des MSV Modlos.



Bürgermeister Dieter Muth begrüßte die Gäste und gab einen kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr. In der Gemeinde leben aktuell 2072 Bürger. Den 18 Geburten standen ebenso viele Sterbefälle gegenüber. Muth konnte als Standesbeamter zwölf Eheschließungen beurkunden.



Kindergarten muss saniert werden

Verschiedene Straßen und Wege im Gebiet der Großgemeinde wurden erneuert oder repariert. Für den Bauhof musste ein neuer Schlepper angeschafft werden. Die Schulstraße zwischen Ober- und Unterleichtersbach wurde komplett saniert. Die Breitbandversorgung der einzelnen Ortsteile konnte im Herbst abgeschlossen werden. Der Kindergarten in Oberleichtersbach muss dringend saniert und erweitert werden. Die Planungen stehen bereits, und erste Ausschreibungen wurden auf den Weg gebracht.



Kulturell war der "Tag der offenen Gartentür" im Ortsteil Oberleichtersbach ein voller Erfolg, wenn auch das Wetter nicht so gut war. Die Bewirtung übernahmen die Leichtersbacher Musikanten anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens. Berthold Heil aus Breitenbach erhielt den Kulturehrenbrief für sein besonderes Engagement in der Breitenbacher Theatergruppe.



Im neuen Jahr stehen auch wieder zahlreiche Aufgaben an. Im März sollen die Bauarbeiten am Kindergarten beginnen, vorausgesetzt das Wetter spielt mit. Die Suche nach neuen Baugebieten und die Erweiterung des Gewerbegebietes am Buchrasen stehen ebenfalls auf der Agenda. Für die Feuerwehren Oberleichtersbach und Breitenbach-Mitgenfeld muss jeweils ein neues Fahrzeug angeschafft werden.



Hervorragende ökumenische Zusammenarbeit

Bürgermeister Muth bedankte sich bei allen, die sich im vergangenen Jahr zum Wohl der Gemeinde eingebracht haben. Als Vertreter der kirchlichen Gemeinde wünschte Pfarrer Armin Haas den Anwesenden ein gutes neues Jahr und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit der politischen Gemeinde im vergangenen Jahr. Insbesondere richtete er seinen Dank an alle seine Mitarbeiter und Helfer in der Pfarreigemeinschaft Oberleichtersbach und Schondra. Er bedankte sich bei der evangelischen Kirchengemeinde Weißenbach für die Einladung zum Jubiläumsfest und hob die hervorragende ökumenische Zusammenarbeit beider Kirchengemeinden hervor. Ein besonderes Projekt sei für den Herbst dieses Jahres geplant. In Zusammenarbeit mit dem Künstler Ludger Hinse aus Recklinghausen sollen in der Oberleichtersbacher Kirche und ausgewählten Kirchen in den Nachbargemeinden Lichtkreuze des Künstlers installiert werden. In diesem Zusammenhang sind verschiedene Aktionen geplant. Jeder ist aufgerufen hierzu noch Ideen einzubringen. Pfarrer Haas wies auch auf die Pfarrgemeinderatswahl im Februar hin, zu der noch Kandidaten gesucht werden. Landrat Thomas Bold überbrachte in seinem Grußwort Neujahrsgrüße des Kreises und lobte das gut funktionierende Gemeinwesen in Oberleichtersbach. Er nahm die Feier zum Anlass die staatlichen Ehrungen für langjährige Feuerwehrleute zusammen mit Kreisbrandrat Benno Metz, Kreisbrandmeister Volker Hägerich und den jeweiligen Kommandanten vorzunehmen.





Feuerwehrabzeichen verliehen



Das Feuerwehrabzeichen in Gold für 40-jährigen aktiven Feuerwehrdienst erhielten: Werner Millotta (FFW Unterleichtersbach), Alfred Kretz (FFW Modlos), Volker Hahn (FFW Breitenbach-Mitgenfeld) und Dieter Muth (FFW Breitenbach-Mitgenfeld). Das Feuerwehrabzeichen in Silber für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst erhielten: Johannes Blumrich (FFW Unterleichtersbach), Ralph Fischer (FFW Breitenbach-Mitgenfeld) und Martin Klug (FFW Breitenbach-Mitgenfeld).



Auch in diesem Jahr nahm Bürgermeister Dieter Muth den Neujahrsempfang zum Anlass Gemeindemitglieder für besondere schulische oder sportliche Leistungen auszuzeichnen. Der elfjährige Lorenz Leitsch erreichte den ersten Platz in einem Wettbewerb mit seiner selbst geschriebenen Kriminalgeschichte. Fabienne Fischer und Fabienne Beck schlossen die Realschule mit sehr guten Noten ab. Die Traumnote 1,1 erreichte Stefan Heil in den Abiturprüfungen am Franz-Miltenberger-Gymnasium in Bad Brückenau. Mit dem Staatspreis der Regierung von Unterfranken wurde Svenja Schönstein für ihren Ausbildungsabschluss (Note 1,5) ausgezeichnet. Im sportlichen Bereich wurde Rainer Nöth Deutscher Judomeister seiner Altersklasse.