Oberleichtersbach: Wird Hanse Haus erneut verkauft?

Der Fertighaushersteller Hanse Haus soll wohl erneut verkauft werden. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) berichtete bereits am vergangenen Wochenende über Verkaufsverhandlungen. Demnach führe die Industriegruppe Adcuram Gespräche, die laut FAZ weit fortgeschritten seien. Noch dieses Jahr könnte es zum Verkauf kommen. Auch über Bien-Zenker - der Fertighaushersteller aus Schlüchtern gehört ebenfalls Adcuram - und den polnische Konkurrenten Danwood werde verhandelt.Das Geschäftsmodell von Adcuram sei der An- und Verkauf von Firmen, nimmt Sebastian Gensichen, Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation bei Hanse Haus, zum Bericht Stellung. Ob an der Meldung etwas dran sei, könne er nicht sagen. " Zu wem wir gehören, ist für unser Geschäft unwichtig und hat auch keinen Einfluss auf unsere Arbeit", schreibt er.Hanse Haus wurde 1929 als kleiner Zimmereibetrieb in Travemünde gegründet. In den 1960er Jahren siedelte sich das Unternehmen auch in der Rhön an, später wurde das Werk in Unterleichtersbach zum Hauptwerk. Nachdem Hanse Haus 36 Jahre lang zur Münchner Schörghuber-Gruppe gehörte, kaufte Adcuram das Unternehmen im Jahr 2014 auf und investierte viel Geld in den Standort . Aktuell arbeiten knapp über 600 Mitarbeiter bei Hanse Haus, teil Gensichen mit.